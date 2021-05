Habían sido secuestradas en México con su madre…

Dos de las niñas menores que aparecieron en la frontera

Yolanda, la hermana de Daisy, quien es madre de dos de las pequeñas encontradas el pasado domingo, habló y dijo que supo de sus sobrinas a través de los medios de comunicación. Señaló que al llegar a México fueron secuestradas y las "encerraron en un cuarto sin ropa y les daban latigazos".Dos de las cinco niñas inmigrantes que aparecieron solas cerca de la frontera sur de Estados Unidos el pasado domingo, habrían sido secuestradas en México junto a su madre y tuvieron que pagar miles de dólares para ser liberadas antes de lograr pasar hacia EEUU, según reveló la tía de las menores.Yolanda, la hermana de Daisy, quien es madre de dos de las pequeñas encontradas el pasado domingo, Ashlei, de cinco años, y Valeria, de 11 meses, habló y dijo que supo de sus sobrinas a través de los medios de comunicación, cuando las pequeñas fueron abandonadas en medio de la nada en un rancho cerca de la frontera.“Quisiera saber la razón o el motivo de dejar a mis sobrinas solas”, dijo Yolanda entre lágrimas.Su hermana Daisy, de 22 años, habría viajado desde Guatemala a México hace unos meses con sus dos hijas, acompañada del padre de la menor. El hombre pudo cruzar a Estados Unidos en diciembre, pero regresó en marzo tras enterarse del secuestro de Daisy y las pequeñas.“Los encerraron en un cuarto sin ropa y les daban de latigazos. Eso me decía mi hermana, era horrible, me decía”, relató Yolanda.Según Yolanda, el rescate costó alrededor de 3,000 dólares y, una vez libre, Daisy decidió cruzar hacia EEUU, pero relató que en la frontera encontraron a policías que, a punta de pistola, le quitaron todo el dinero que llevaba.“Una vez sin dinero, andaba en la calle con las dos niñas y, desde esa vez, ya no supe más de ellas”, comentó Yolanda, quien hasta ahora desconoce el paradero de su hermana.Lo que se sabe de las otras tres niñasLa madre de otras dos de las niñas que fueron encontradas en la frontera fue identificada como Janet, y es hermana del padre de las otras dos menores. Las hijas de Janet, cuyos nombres son Nashley (de 8 años) y Cristal (de 4 años), se encontraban viviendo en México con su madre.Miriam, madre de Janet y del esposo de Daisy, dijo que su hija se fue luego de que otro hermano fuera asesinado a manos de las pandillas.“Me ha caído como un balde de agua fría, yo no estaba de acuerdo, yo no sé quién les ayudó, yo no sé qué estaba pasando”, aseguró. Hasta ahora ella tampoco ha podido dar con el paradero de su hija. “Por favor, se los pido, que me la traigan, yo no quiero caer al hospital”.Los consulados de Guatemala y Honduras dijeron estar al tanto de los casos y en contacto con las familias. De la quinta niña solo se sabe que es hondureña.“Tenemos el alma deshecha”: crecen las dudas sobre el paradero de los padres de las cinco niñas abandonadas en la fronteraLas cinco menores fueron halladas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en una zona del Valle del Río Grande, en Texas, el pasado domingo, luego de que agentes asignados a la estación de Eagle Pass recibieron una alerta de pobladores de la zona que notificaron haber visto a las cinco menores, quienes se encontraban en el área de Normandya.Una familia que vive cerca del río las encontró llorando, según contó un vecino del lugar: "Estaba en la granja, cerca del río, cuando vi a las cinco pequeñas solas llorando. Pedí a mis trabajadores que les dieran agua y alimentos mientras llegaban las autoridades”, dijo.Los agentes pudieron identificar a las menores porque traían anotados los números telefónicos de sus familiares; incluso la bebé de 11 años lo llevaba escrito con marcador en su pañal.Las niñas no requirieron atención médica y fueron transportadas a la estación de Uvalde para su procesamiento con miras a ser puestas bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS).Hasta el viernes pasado, según datos del Gobierno, el HHS tenía bajo su custodia a 21,563 niños indocumentados que ingresaron solos por la frontera, mientras que en instalaciones de CBP habían 631.