Hábitos que debes evitar para que tu cabello crezca.

¿Buscas que tu cabello crezca rápidamente y saludable? Hoy te dejamos estos hábitos para lograr un cabello brillante, libre de caspa y largo.



Evita cepillar el cabello fuertemente





No uses un cepillo de cerdas delgadas o peines para desenredarlo





Evita lavar tu cabello con agua caliente





Evita teñir constantemente tu cabello





No uses plancha y secadora todos los días





No usar productos para el cabello todos los días





No lo laves todos los días





Amarrar tu cabello mojado



Muchas buscamos lucir un cabello largo, sedoso y saludable; pero eso no se logra de la noche a la mañana. Así como hay hábitos saludables que ayudan a que el cabello crezca, también hay otros que pueden ser contraproducentes y que afectan directamente a su crecimiento. Descubre cuáles son.Si tu cabello tiende a enredarse fácilmente, un error garrafal es cepillarlo fuertemente. Cepilla lentamente tu cabello de medios a puntas para evitar que se truene, además no olvides utilizar acondicionador para evitar que se enrede.Cepillar fuertemente es igual de malo que utilizar un cepillo de cerdas delgadas para desenredarlo. Utilizar cerdas gruesas ayudará a desenredarlo sin quebrarlo. Los cepillos de cerdas naturales también ayudarán a estimular los folículos de tu cabello y así crecerá rápidamente.Este hábito desafortunadamente debilita el folículo capilar y sólo lograrás que tu cabello se caiga. Aunque no te bañes con agua helada, te recomendamos lavar tu cabello y cuerpo con agua tibia. De hecho, los baños de agua tibia también son buenos para tu cuerpo.Es genial intentar con nuevos cambios de look, pero teñirloes una de las principales razones por las cuales el cabello se debilita. Evita teñirlo de forma constante, así evitarás que los químicos lo dañen y tu cabello pueda recuperar su fuerza.El calor es una de las razones por las cuales se daña el cabello, pero también el cuero cabelludo. Al exponerlo al calor constantemente se debilitará y tu cuero cabelludo perderá ese cebo que permite el crecimiento del cabello y aporta brillo. Si quieres peinarlo, al menos permite que se seque solo.Aunque haya muchos tratamientos para el crecimiento del cabello, no olvidemos que muchos tienen químicos y productos que no son de origen natural. Aunque muchos de ellos te ayudarán a obtener los resultados que deseas, es importante que dejes descansar a tu cabello.Aunque visualmente no sea tan bueno tener el cabello grasoso, lavarlo diariamente es una de las principales causas por las que el cabello se debilita y se reseca. Permite que la grasita del cuero cabelludo lo hidrate y así el crecimiento será mucho más sencillo. Procura lavarlo cada tercer día.Sé que dicen que bañarte antes de dormir es delicioso, pero evita dormir con el cabello húmedo o peinarlo antes de que se seque. La humedad debilitará tu cabello y se quebrará fácilmente. Evítalo.