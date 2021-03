Hacen más fácil obtener la Licencia Real ID

Los residentes de Carolina del Sur que no hayan obtenido su licencia de conducir REAL ID ahora pueden hacerlo un poco más fácilmente debido a una ley federal que reduce documentación de REAL ID.Firmada a fines de diciembre de 2020, la Ley de Modernización de REAL ID brinda alivio a todos los ciudadanos que puedan tener problemas para proporcionar documentación física de su número de seguro social al solicitar licencias de conducir o tarjetas de identificación REAL ID.Ya no habrá que proporcionar copias físicas de sus tarjetas de seguro social, formularios W-2 o documentos que incluyan su número de seguro social como prueba de sus números de seguro social. Ahora el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur (DMV) verificará por vía electrónica el número de seguro social del cliente según presentada en la solicitud REAL ID."Es importante considerar obtener una REAL ID ahora antes de que necesite una después de la fecha límite", dijo el director ejecutivo de SCDMV, Kevin Shwedo. "Con la Ley de Modernización de REAL ID en vigor, el proceso de obtener una REAL ID es más fácil que nunca".Los clientes aún deben proporcionar todos los siguientes documentos al comprar una ID REAL si aún no están registrados en el SCDMV:Prueba de identidad y ciudadanía (certificado de nacimiento emitido por el gobierno o pasaporte estadounidense válido), Dos comprobantes de dirección SC actual, física y Prueba de todos los cambios de nombre legal (si corresponde).La Ley de Modernización de REAL ID modifica la Ley de REAL ID de 2005. Elimina el requisito de que los solicitantes presenten documentos físicos del número de seguro social para obtener REAL ID. En cambio, los estados ahora pueden verificar los números de seguro social electrónicamente en el momento de la solicitud.La fecha de implementación de las credenciales REAL ID es el. Después de esta fecha, debe tener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con la Ley de REAL ID para abordar un vuelo comercial nacional e ingresar a ciertas instalaciones federales, a menos que tenga un pasaporte militar válido de los EE. UU. u otra forma de identificación aceptada por el gobierno federal para mostrar seguridad al realizar las actividades mencionadas anteriormente.“Los requisitos de seguridad de la Ley REAL ID mejorarán la seguridad en la aviación comercial”, indicó en un comunicado David Pekoske, administrador de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte, por sus siglas en inglés).Si tu licencia de conducir tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que cumple con los estándares de REAL ID y, por ende, es más segura que documentos anteriores.Se anima a los clientes a visitar SCDMVonline.com para hacer citas y obtener su REAL ID. La herramienta Sweet Caroline de SCDMV, en la página de inicio