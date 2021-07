Hallan formas de intimidar a migrantes para transportar droga

Los carteles son creativos

"El fentanilo lo ha cambiado todo"

Guerra de palabras sobre el muro fronterizo

Agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México denuncian un asombroso aumento del 4,000% en las incautaciones de fentanilo en los últimos tres años.Esas operaciones no se realizan en los puertos de entrada, donde normalmente se detectan la mayoría de las drogas de contrabando, sino en el desierto: la droga es transportada por contrabandistas cada vez más osados que están explotando el hecho de que los agentes fronterizos están cada vez más desperdigados por toda la frontera.En 2018, la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso encontró solo una libra de fentanilo en total fuera de los puertos de entrada. En 2019, dos libras. En 2020, nueve.Durante el año fiscal de 2021, los agentes han encontrado 41 libras hasta ahora, un aumento dramático que los expertos atribuyen al papel cada vez mayor de los cárteles de la droga, quienes producen ellos mismos la droga ilícita con materias primas de China.El fuerte aumento de 2018 a 2020 sugiere que la pandemia del coronavirus no infló artificialmente las cifras de 2021, sino que se trata de una tendencia sólida.Según la Administración para el Control de Drogas, dos miligramos de fentanilo pueden ser letales, dependiendo del tamaño corporal de una persona. Un kilogramo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500,000 personas. Un kilogramo equivale aproximadamente 2.2 libras."Por primera vez, estamos empezando a ver estas tácticas en las que el fentanilo se pasa de contrabando entre los puertos de entrada", dijo la agente jefe de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, en una entrevista.“Los carteles son muy creativos. Encuentran formas de intimidar a los migrantes y encuentran formas de hacer que transporten ilegalmente ese narcótico a Estados Unidos", agregó.Fuentes de la Administración de Control de Drogas dicen que el fentanilo se está convirtiendo en la droga preferida por los cárteles porque es altamente rentable, extremadamente potente, y más fácil de introducir ilegalmente en Estados Unidos debido a su tamaño.Las incautaciones de metanfetamina fuera de los puertos de entrada aumentaron un 85% en lo que va del año fiscal, mientras que las de fentanilo y metanfetamina crecieron un 719% y un 781%, respectivamente.Hace dos años, la hija de Matt Capelouto, Alexandra, era estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Arizona, donde aprendía sociología.Durante las vacaciones de invierno de 2019, ingirió lo que pensó que era una pastilla de oxicodona que resultó estar mezclada con una cantidad letal de fentanilo. Murió en su casa de California dos días antes de Navidad.Su padre insiste en que su muerte no debe considerarse una sobredosis."Alex, junto con cientos de miles de otros niños y adultos jóvenes, fue fatalmente envenenada", dijo en una entrevista, “el fentanilo es 50 veces más poderoso que la heroína, hasta 100 veces más poderoso que la morfina y, créame cuando digo esto porque estuve en esos zapatos, no crea que algo como esto no le puede pasar a su familia”.Capelouto ha estado presionando al Congreso de California para que apruebe la llamada Ley de Alexandra, que haría que los narcotraficantes tengan más responsabilidad sobre las muertes. En este momento, debe probarse la "malicia implícita"."El fentanilo lo ha cambiado todo", dijo, “no estamos hablando de marihuana aquí. Están traficando con la muerte". 02102:50Mientras pide a la Administración de Joe Biden que tome medidas a nivel federal, también está implorando a los padres que aprecien a sus hijos. "No dé por sentado a sus hijos", dijo Capelouto, "dígales que los ama todos los días".En Sunland Park, Nuevo México, cerca de El Paso, la mayoría de los inmigrantes indocumentados con los que se encuentran los agentes de la Patrulla Fronteriza no son familias que se estén entregando. A menudo los agentes migratorios terminan persiguiendo, o peleando, contra hombres adultos solteros que huyen de ellos.“Atacan al agente porque quieren escapar”, dijo Chávez, la agente en jefe de la Patrulla Fronteriza. "Es el único obstáculo entre ellos y la libertad en Estados Unidos", agrega.El acalorado y politizado debate sobre la inmigración es muestra de lo complejo que es buscar soluciones. Sí, hay muchas mujeres y niños desesperados que buscan asilo. Pero también hay cárteles de la droga que buscan explotar un sistema de inmigración cada vez más sobrecargado.Los críticos de la política de la Administración Biden de permitir que los niños no acompañados permanezcan en Estados Unidos argumentan que es una de las principales razones por las que ha habido un aumento en la migración desde que él asumió el cargo.La realidad es mucho más complicada.Las cifras ya estaban aumentando durante los últimos meses de la Administración del expresidente Donald Trump.Los expertos dicen que la pandemia de coronavirus desaceleró la migración el año pasado y, por lo tanto, a medida que el COVID-19 ha disminuido, este aumento era predecible. Además, dos huracanes masivos que azotaron a Centroamérica a fines del año pasado han sumado a la miseria y el desplazamiento.Aún así, los republicanos han aprovechado el mensaje de que el presidente Biden ha alimentado una "crisis" fronteriza.El miércoles, Trump visita el sur de Texas junto con el gobernador del estado, Greg Abbott, quien recientemente anunció que reservaría 250 millones de dólares para continuar construyendo un muro a lo largo de la frontera, el cual Biden detuvo.El hecho de que parte del dinero probablemente provenga de los impuestos de la gente que estaban destinados al alivio económico por el COVID-19 ha enfurecido a los demócratas.La propuesta de Abbott enfrenta numerosos obstáculos, incluida la oposición de ambientalistas, defensores de la inmigración y algunos propietarios a lo largo de la frontera.Chávez, de la Patrulla Fronteriza, dijo que no la habían consultado ni informado sobre el plan del gobernador de seguir construyendo un muro. Pero dijo que generalmente apoya una barrera fronteriza, en parte para frenar a los traficantes de drogas.“Mantiene a nuestros agentes a salvo”, dijo, “estas organizaciones de contrabando ya están pasando por áreas donde mi barrera fronteriza es débil o donde no la hay. Y eso me preocupa".