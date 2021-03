Hamilton gana el primer Gran Premio de la temporada de F1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial y defensor del título, ganó el pulso al holandés Max Verstappen (Red Bull) y conquistó el Gran Premio de Baréin, con el que se abrió la temporada de 2021.Hamilton salió segundo en la parrilla, detrás de Verstappen, que había dominado en todas las sesiones de ensayos libres y en la de clasificación, pero que en la carrera acabó segundo.El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero y completó un primer podio sin sorpresas en el circuito de Sakhir.Max Verstappen, que superó al británico a falta de cuatro vueltas para el final y tuvo que devolver el liderato cruzando los límites de la pista, terminó a solo 0.745 segundos del primer puesto, tras salir desde la pole.El compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, estaba muy por detrás del dúo en el tercer lugar, pero obtuvo un punto de bonificación por la vuelta más rápida.“Vaya, qué carrera tan difícil”, dijo Hamilton, quien partió segundo en la parrilla y empató otro récord de Michael Schumacher, alcanzando su vuelta 5 mil112 como líder de F1.“Max estaba encima de mí al final, pero me las arreglé para aferrarme al primer lugar. Fue una de las carreras más difíciles que he tenido en un tiempo”, confió.La victoria fue la número 96 en la carrera de Hamilton y también extendió otro récord, el de ganar siempre en los estrenos de temporada desde que ingresó a la F1 con McLaren en 2007.Checo Pérez debutó en la Temporada 2021 de la Fórmula 1 con la escudería de Red Bull Racing y concretó una gran carrera en la que finalizó en la quinta posición, después de enfrentarse a complicaciones en el arranque.El mexicano comenzaría en el onceavo puesto; sin embargo, después de presentar problemas durante la vuelta de reconocimiento tuvo que iniciar en el último lugar, pero el gran manejo de la carrera le valió ser reconocido como el Piloto del Día.Incluso llegó a colarse hasta la tercera posición durante la vuelta 17 aprovechando que varios pilotos habían ingresado a los pits, pero no logró mantener la posición.