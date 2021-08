“Hay ayuda para evitar desalojos y pagar renta atrasada”

Recuerdan a inquilinos afectados por COVID-19

Muchos no saben que existe esta asistencia y que deben solicitarla antes de que termine la moratoria el 3 de octubreA poco más de un mes de que se venza la moratoria federal contra los desalojos, la gente debe saber que tiene derecho a pelear contra la expulsión de su vivienda en la corte y que hay miles de millones de dólares disponibles en asistencia para la renta.“Deben saber también que hay ayuda para proveerles un abogado que los ayude gratuitamente y eso puede cambiar totalmente el resultado de su caso”, dijo Juan Pablo Garnham del Eviction Lab de Princeton University, durante la videoconferencia “¿Salvará la moratoria de desalojos a inquilinos y caseros?”, ofrecida por Ethnic Media Services.Millones de familias estadounidenses se retrasaron con el pago del alquiler en medio de la pandemia de covid y niveles récord de desempleo.Como respuesta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) extendieron la moratoria federal contra los desalojos hasta el 3 de octubre.Pero qué sucederá con los inquilinos y pequeños propietarios cuando termine la moratoria.“Estamos tratando de no hacer predicciones sobre lo que pasará, pero CDC emitió esta moratoria para reducir la propagación de covid-19 porque la vivienda y la salud están fuertemente ligadas”, dijo Garnham.Señaló que las inmobiliarias han entablado demandas contra la moratoria, y se presume que en algún momento llegarán a la Suprema Corte.Sobre la asistencia financiera por $45,000 millones, dijo que algunos estados están haciendo un mejor trabajo para distribuirlos, pero enfrentan problemas como la falta de información, papeleo, barreras tecnológicas y sitios web bloqueados, entre otros.“Muchas veces, los caseros no cooperan o los fondos se toman semanas en llegar”.En un análisis hecho en 9 ciudades, encontraron una correlación entre los altos niveles de solicitudes de desalojos y los bajos niveles de vacunación.“También tenemos que las mujeres inquilinas y afroamericanas están sobrerrepresentadas en las solicitudes de desalojos, pero esto se ha presentado antes y durante la pandemia”.Garnham pidió recordar que el país ya estaba en una crisis de vivienda cuando azotó la pandemia. “En 2016, los caseros presentaron 3.7 millones de solicitudes de desalojo con 7 ejecuciones por minuto”.Mucha gente está sufriendo para pagar la renta durante la pandemia.Covid y viviendaLa doctora Shawnita Sealy-Jefferson, investigadora del Laboratorio para Eliminar Disparidades de la Ohio State University, dijo que la pandemia de covid ha exacerbado la crisis de vivienda.“Hemos registrado que las comunidades latinas y afroamericanas han sido las más afectadas tanto con la crisis de covid como con los desalojos”.Dijo que cada familia gasta por lo menos la mitad de su ingreso en costos de vivienda, y una de cuatro familias destina más del 70% de su ingreso para la renta”.Y señaló que debido al trauma que sufren las familias que son desalojadas, enfrentan el riesgo de depresión y suicidio. “Los niños pierden clases, lo que los pone en el camino del fracaso”.Dijo que las víctimas de violencia doméstica tienen el mayor riesgo de desalojo comparadas con otros grupos.“La ley de molestias implica que si una víctima llama varias veces por ayuda a la policía a una unidad residencial, los propietarios pueden recibir una multa”.Como represalia, las personas que son víctimas de violencia interpersonal y doméstica que llaman a la policía para pedir ayuda, son vulnerables a recibir una orden de desalojo.“Necesitamos con urgencia leyes de desalojo y procesos de denuncia con consecuencias reales para los propietarios que violan los derechos civiles de inquilinos y familias”.Pero además dijo que se necesitan que se amplíen los vales de ayuda para pagar la vivienda y los fondos federales.“No hay una única solución a esta crisis, y ninguna funcionará sin una lucha contra el racismo en nuestra sociedad y la comprensión de cómo los múltiples sistemas de opresión se sostienen y refuerzan entre sí”.Atrasos en la asistenciaFrancisco Dueñas, director de la organización Housing Now California, dijo que hay un atraso en la asistencia para la renta ya que hay inquilinos que la han solicitado desde marzo y no la han recibido.“En California si un inquilino ya se salió de un departamento, pero todavía debe renta, el casero puede solicitar la asistencia para recibir lo que se le adeuda”.Explicó que la fórmula que ha utilizado California para dar la asistencia para la vivienda, se basa en el alto costo de la renta y los inquilinos de bajos ingresos.“En Los Ángeles, recibieron más solicitudes de lo que han podido asignar. Así que estamos presionando a la Ciudad para que abran su proceso de solicitudes de nuevo porque el gobierno federal puede enviar más dinero a los estados que lo soliciten”.Dijo que quieren una segunda oportunidad para los inquilinos que quizá no escucharon del programa, o a lo mejor no tenían el papeleo cuando trataron de aplicar la primera vez.“No queremos que ningún inquilino sea desalojado”. Y agregó que es importante que cuando termine la moratoria contra los desalojos en octubre, los inquilinos al menos se encuentren a la espera de la asistencia y eso les sirva de defensa en la corte para no ser echados.Dueñas dio a conocer que han propuesto el proyecto de ley AB 1487 en California, para crear un fondo que ofrezca servicios legales a inquilinos no solo para evitar el desalojo sino para defenderlos en la corte.“Necesitamos protecciones para los inquilinos, preservar la vivienda de bajos ingresos y más producción de casas a precios accesibles”.