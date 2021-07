"Hay mucha presión para que no contemos lo que está pasando"

El régimen de Cuba apaga el internet en un intento por callar a los ciudadanos

La única empresa proveedora de internet en la isla tiene la mayor parte de la nación sin servicio o con servicio intermitente hace más de 48 horas, mientras en las calles miles protagonizan las protestas más multitudinarias contra el sistema comunista y al menos una persona ha muerto. Los manifestantes denuncian que el régimen busca que el mundo no pueda ser testigo de cómo son sofocados.Un enorme cuadro con la imagen del fallecido líder comunista Fidel Castro quedó hecho trizas frente al histórico Capitolio de La Habana el domingo, mientras miles de manifestantes tomaban las calles en casi toda la isla para exigir el fin del sistema unipartidista que Castro instauró en 1959.La escena era lo más parecido al final de una era: los cubanos no solo deshicieron la imagen del "líder histórico" de la revolución, sino que protagonizaron las protestas más numerosas contra el régimen comunista desde que se instauró.Las manifestaciones, que este martes llegan a su tercer día consecutivo y que han dejado al menos un muerto, se esparcieron en cuestión de horas por decenas de territorios de la isla gracias al acceso a internet,y que, desde entonces, ha sido la trinchera de las voces disidentes contra el monopolio de los medios del estado.Pero esa herramienta —que ha permitido visibilizar el descontento popular con la gestión del estado y la violencia con que han sido sofocados los manifestantes—“Ahora mismo hay mucha presión para que no contemos lo que está pasando. El oficialismo quiere secuestrar la narrativa, el relato de lo que ocurre en las calles cubanas”, dijo esta mañana la periodista independiente Yoani Sánchez, uno de los rostros más internacionales de la oposición en Cuba.La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), la única proveedora de internet en la isla, no respondió a varias solicitudes de comentarios sobre los prolongados cortes de servicio, que comenzaron a ser denunciados por los usuarios desde el domingo."En estos momentos tenemos afectación en el servicio de Internet a través del móvil. Nuestros especialistas trabajan en su restablecimiento con la mayor brevedad", dijo la compañía en un correo electrónico estandarizado.Más de una decena de civiles, reporteros independientes y activistas políticos dijeron que este martes. Sin internet, aseguran, se sienten más vulnerables que nunca.Amnistía Internacional asegura que hasta el momento 140 manifestantes han sido detenidos, pero la cifra podría ser mucho mayor. Un video posteado por la corresponsal de la agencia EFE en Cuba, Lorena Cantó, mostró el lunes a decenas de personas fuera de una estación de policía en La Habana intentando saber sobre sus familiares desaparecidos o apresados.Un civil identificado por la prensa estatal como, de 36 años y residente en La Habana, esNo se conoce con exactitud cuántas personas han sido heridas, debido a la falta de transparencia de los medios oficialistas.No es la primera vez que el régimen cubano interrumpe el servicio a internet con fines de censura política, según los opositores.Los apagones de internet más recientes en Cuba coincidieron con el desalojo forzoso de huelguistas de hambre del disidente Movimiento San Isidro en La Habana, el 26 de noviembre de 2020; y la agresión física de funcionarios contra artistas independientes frente al Ministerio de Cultura, el 27 de enero de este año, de acuerdo con datos del Proyecto Inventario.“Esos cortes de internet tienen un solo objetivo: que lo que está sucediendo no lo vean más personas. Si eso sucede, la gente va a seguir saliendo a la calle", dijo desde La Habana Alfredo Rodríguez, un joven ingeniero que se manifestó el domingo frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión para exigir un espacio en la televisión nacional. Poco después de llegar al organismo, su grupo fue violentamente sofocado, según videos filmados por el propio Rodríguez.“Exigimos 10 o 15 minutos en la televisión nacional, porque la televisión es un universo paralelo. Nos pintan como mercenarios pagados y eso no es así", dijo. "No solo estamos pidiendo comida y medicina, sino libertad. Que se acabe la dictadura”.Los opositores sostienen que, con los cortes de internet,y se animen a tomar las calles también, así como realizar arrestos y sofocar a quienes siguen manifestándose.“Ellos (los gobernantes) demoraron por mucho tiempo el acceso a internet y sabían que cuando fuera masivo tendrían que tener alguna estrategia para domar a ese 'potro salvaje'”, dijo desde Miami el comunicador Norges Rodríguez, quien dirige YucaByte, una revista cubana independiente sobre tecnología y activismo en la isla. “El régimen ahora está usando esta misma tecnología, pero en función de la censura”.El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue criticado el domingo tras acusar a los manifestantes de recibir financiamiento del Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden, un recurso usado a menudo para deslegitimar las voces disidentes. También fue señalado por incentivar lo que los opositores calificaron como una "guerra civil"."La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios", dijo en televisión nacional el domingo en la tarde, luego de visitar el poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, donde comenzaron las protestas.Poco después emergieron imágenes de partidarios comunistas y agentes vestidos de civil portando armas rústicas y golpeando a los manifestantes pacíficos.Washington ha apoyado las protestas y exigido a Cuba que "escuche" los reclamos de su gente, que vive la peor etapa de la pandemia de COVID-19 en medio de una grave escasez de medicamentos y alimentos. La economía de la isla retrocedió un 11% en 2020 y la pandemia ha provocado el cese casi total del turismo, una importante fuente de ingresos para el país de poco más de 11 millones de habitantes., dijo Julie Chung, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, al mencionar a opositores de alto perfil como Coco Fariñas y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes permanecen detenidos en paradero desconocido.En Florida, donde se encuentra el grueso de los emigrados cubanos, algunos han pedido que se les deje entrar a la isla en barcos privados a llevar donaciones, pero la Guardia Costera indicó que no daría tal permiso, argumentando que el viaje es “peligroso e implacable”. Casi 20 cubanos murieron cuando trataban de cruzar el estrecho de Florida en semanas recientes, a bordo de embarcaciones caseras que zozobraron.La Habana no ha dicho si está valorando abrir las costas de la isla caribeña a un nuevo éxodo,en varias ocasiones para deshacerse de las personas descontentas. El más conocido es el éxodo por el puerto del Mariel, en 1980, tras el que abandonaron la isla más de 125,000 cubanos.