Hay que mejorar sistema de citas para vacuna COVID-19 en SC

DHEC trabaja para crear un nuevo sistema de programación

Más de 300,000 habitantes de Carolina del Sur tienen una cita para recibir la vacuna COVID-19 en las próximas semanas, y miles más aún están tratando de hacer cola a través del sistema de citas VAMS.Es un sistema del que muchos en Carolina del Sur se han quejado que se siente difícil de navegar. Yo soy uno de ellos. El mismo día en que se anunció que se podía hacer una cita, traté de hacer mi cita y me estrellé contra un sistema arcaico o de los tiempos de los dinosauros.La directora interina de DHEC, Dra. Brannon Traxler, en una conferencia de prensa el lunes sobre el lanzamiento de la vacuna COVID-19, dijo que se espera tener un centro de llamadas solo para vacunas, así como un nuevo programador de citas para vacunas, implementado para fines de esta semana.“Nosotros, como muchos estados, muchos de nuestros proveedores de vacunas y el público se han sentido frustrados con el sistema federal de VAMS”, dijo el Dr. Traxler.Traxler dijo que el nuevo sistema de programación de citas para vacunas simplificará el proceso.“Nuestros expertos en TI han estado trabajando con los proveedores de vacunas y otros para desarrollar el sistema”, dijo Traxler. "Será mucho más fácil de usar que el VAMS que hemos estado usando".Cuando se trata de ubicaciones para recibir la vacuna, Traxler dijo que alrededor de 15 ubicaciones de Walmart en Carolina del Sur se activaron el lunes, pero dijo que DHEC no activará ningún sitio adicional esta semana debido al suministro limitado de la vacuna.“El desafío es no tener suficientes proveedores disponibles”, dijo Traxler. “En este momento, tenemos proveedores inscritos más que suficientes. El desafío en este momento es tener suficiente vacuna disponible ".Traxler dijo que, en este momento, Carolina del Sur solo está recibiendo una asignación de alrededor de 63,000 vacunas cada semana de las primeras dosis.Los funcionarios de Prisma Health anunciaron este fin de semana que no permitirán visitas sin cita previa en sus diversos lugares de vacunación en todo el estado debido a la escasez de suministros. Los funcionarios de Prisma dijeron que han solicitado 60.000 vacunas a DHEC esta semana.“A partir de hace dos semanas, vimos un aumento significativo en la cantidad de vacunas que se solicitaban, mientras que la cantidad de dosis que llegaban al estado seguía siendo la misma. Entonces, en las últimas dos semanas, solo pudimos cumplir con una proporción de los pedidos de todas las instalaciones ", dijo Traxler.Cuando se trata de cuál será el suministro en las próximas semanas, Traxler dijo que espera la misma cantidad que el estado ha estado viendo en las últimas semanas con alrededor de 63,000 dosis por semana. También dijo que no se le ha dado a DHEC un cronograma sobre cuándo podrían obtener asignaciones más grandes.Traxler dijo que el estado también recibió alrededor de 63.000 segundas dosis de la vacuna.Dijo que la junta asesora de DHEC se reunirá el martes para discutir diferentes modelos de asignación. Traxler señaló que la junta también discutirá qué poblaciones se incluirán en la Fase 1B en el futuro cercano.