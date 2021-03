¿Hay que pagar el diezmo a mi Iglesia?

“Querida Ceci”¡Hola mis queridos lectores! Por favor no se olviden de vacunarse para así poder acabar con el COVID-19.Recibí una nota de Rosalinda donde me pregunta que siempre ha leído mucho sobre esto, pero dice así. Si yo no gano mucho dinero estoy obligada a contribuir con mis necesidades espirituales de que tienes que contribuir con el 10% de lo que uno gana a su Iglesia, y me pregunta, qué pasa si yo tengo otras prioridades y que no puedo contribuir porque siempre estoy falta de dinero.leí un artículo titulado, El diezmo un principio universal. Otra vez tenemos un asunto que pienso es muy personal, más que todo un principio espiritual. El articulo decía también que contribuir con el diezmo era una de las maneras de atraer dinero a tu vida. El autor lo consideraba como “devolución a la vida”.Pero para la Iglesia es un deber que tienes que cumplir. Las Iglesias siempre han necesitado esta contribución, es una de las formas de recaudar fondos. Actualmente se ha extendido la costumbre de pagar el diezmo donde uno recibe su alimento espiritual. ¿Quién te ha sustentado en tu búsqueda por mejorar la calidad de tu vida? Ese sería el lugar para pagar el diezmo.Si no te atrae la idea de pagar diezmo a tu iglesia o al lugar donde tienes tus servicios espirituales, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que podrían beneficiar a otras personas mediante tu contribución. Puedes hacer averiguaciones y descubrir lo que más te conviene.“Hare mis contribuciones cuando tenga más dinero” suele decir mucha gente, pero ciertamente nunca llegan a hacerlo. Si deseas contribuir hazlo ya y veras como entran en gran cantidad los beneficios, pero si das el diezmo con intención de recibir más, no has entendido de que lo que se da se hace libremente pero más que nada hazlo por tu creencia se hace un deber y te sentirás muy bien, de hacerlo. Se honrado contigo mismo. No engañes ni un poquito porque te vendrá de vuelta.Pueden comunicarse y escribirme a cmsanez177@gmail.com o Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.