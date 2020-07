“Querida Ceci”

¿Hay que ser mejor con uno mismo para ser felices en la vida?

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? He recibido varias cartas donde me hacen preguntas, si a mí me hubiera gustado ser psicóloga para darles una mejor respuesta a todos los problemas que tenemos. Me llamó la atención que todas esas cartas tienen casi la misma intención. Me di cuenta que hay muchas personas que necesitan aprender a amarse para poder vivir mejor y amar a los demás.¿Recuerdas la última que te enamoraste? Tu corazón hacia ¡abbbb!! Era una sensación maravillosa. Lo mismo pasa cuando uno se ama a sí mismo. Solo que uno nunca puede abandonarse. Una vez cuentas con tu propio amor, te acompañara el resto de tu vida, de modo que es preciso que hagas de esta la mejor relación que tengas.Amarse uno mismo es una aventura maravillosa, es como aprender a volar. Empecemos a amarnos ahora mismo. De una a otra manera sufrimos de alguna carencia de amor propio, todos tenemos que amarnos nosotros mismos.de manera que nos resulta muy difícil amarnos porque llevamos dentro unos supuestos defectos que nos hacen imposible amarnos tal como somos, nadie es perfecto.Se dice que no podemos amar hasta que nos amemos a nosotros mismos. Hay 10 maneras de desarrollar amor propio y es muy importante seguir estos consejos para lograr ese amor y verás que luego se te hará más fácil amarte a ti mismo.1-Dejemos de criticarnos 2-Dejemos de asustarnos 3-Seamos amables, cariñosos y pacientes 4-Aprendamos a ser cariñosos con nuestra mente. 5-Elogiemonos. 6-Amarnos significa apoyarnos. 7-Amemonos nuestros rasgos negativos también. 8-Cuidemos nuestros cuerpos. 9-Trabajemos con el espejo, aprendamos a mirarnos. 10-Y ahora amémonos a nosotros mismos.Les deseo éxito en esta jornada con la que puedes lograr amarte para ser feliz en tu vida y amar a otros.Pueden comunicarse y escribirme a cmsanez177@gmail.com como también al Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.