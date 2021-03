Hay quienes piensan que el amar es un privilegio

“Querida CeciHola mis queridos lectores, espero que se encuentren buenos de salud y disfrutando de estos días fresquitos, “Recibí una carta de “Blanca” en la que me cuenta que ella piensa que solo amo una vez de verdad y me pregunta si eso es verdad o simplemente te puedes enamorar muchas veces.Blanquita en primer lugar te contesto que el amar es un privilegio, no cualquiera se enamora y ama de verdad. El amor es un sentimiento muy complicado. En unos casos se ama una sola vez en la vida en otras quizás dos veces, pero déjame decirte que el amor es diferente.Ya está demás decirte que hay muchas clases de amor, tenemos el amor filial, el de hermanos, el de amigos, el de chiquillos, amor de juventud, amor con madurez y el amor eterno como lo dice en una canción Juan Gabriel, al amor hay que cuidarlo protegerlo, defenderlo. También cultivarlo como una plantita para que crezca.Pero lo más importante es que tienes que amarte a ti primero, seamos amables, cariñosos con nosotros mismos y paciente sobre todo de respetarnos mucho. Tener capacidad de comprensión y de amar.Hay amores sufridos dulces, callados, comunicativos, explosivos, llenos de ternura, valientes. Pero lo más importante en una relación amorosa es la sinceridad, la honestidad de esa manera el amor crecerá se cultivará.Recuerda que todos cometemos errores, pero hay que perdonar. Si no perdonas no puedes ser feliz. Hay personas que han amado una sola vez en la vida, otras dos, tres y más. Pero no se ama de igual manera, siempre hay una diferencia entre un amor y otro eso es lo que hace a la persona única.Además, piensa en lo bello y hermoso que es el amor de verdad, que hay que ser correspondido también. Pero es un Privilegio el amor no todos aman de verdad. Mucha suerte. Que Dios te bendiga.Pueden escribirme a ”Querida Ceci” P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662 también a cmsanez177@gmail.com