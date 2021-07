"Hemos creado más de 3 millones de puestos de trabajo"

Biden presume de cifras de empleo, pero omite datos importantes

El presidente aseguró en un discurso haber creado "más puestos de trabajo de los que se han creado en los primeros meses de cualquier presidencia en la historia moderna", pero en términos porcentuales, Carter vio una mayor ganancia. Lo explicamos.Cuando la Oficina de Estadísticas Laborales anunció que Estados Unidos había ganado 850,000 puestos de trabajo en junio, el presidente, Joe Biden, subió a un podio en la Casa Blanca para presumir de ese logro."Buenos días a todos... ¡es un buen día!", dijo Biden el 2 de julio. "Mientras nos preparamos para celebrar el Día de la Independencia, las noticias laborales de hoy nos traen algo más para celebrar: esta mañana nos enteramos de que, en junio, nuestra economía creó 850,000 puestos de trabajo"."Hemos creado más de 3 millones de empleos desde que asumí el cargo, más puestos de trabajo de los que se han creado en los primeros cinco meses de cualquier presidencia en la historia moderna, gracias al increíble trabajo de todo el equipo", agregó el presidente.Las afirmaciones de los presidentes sobre la creación de empleo durante sus mandatos pueden ser problemáticas y exageradas. Veamos cómo le va a Biden en este caso.Lo que muestran los númerosBiden tiene razón en cuanto a los números. Pero omite información de contexto importante.Los datos oficiales del Gobierno muestran que entre enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, y junio, el número de estadounidenses empleados pasó de 142,7 millones a 145,8 millones, es decir, una ganancia de poco más de 3 millones de empleos.En términos numéricos, esa es la mayor ganancia de empleo en períodos similares entre todos los presidentes electos de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. (Esta comparación deja fuera a Harry Truman, Lyndon Johnson y Gerald Ford, quienes asumieron el cargo sin ser electos).El competidor más cercano a Biden fue Jimmy Carter (1977-1981), que logró un aumento de 1,8 millones de empleos a meses de su toma de posesión.Varias advertenciasLa afirmación de Biden omite al menos cuatro aspectos importantes del contexto histórico.Primero, usar números brutos frente a porcentajes. Al elegir resaltar el número real de empleos que ganó, Biden tiene una ventaja en comparación con presidentes anteriores. La población de Estados Unidos ha crecido, y por lo tanto aumentó la fuerza laboral.Una métrica más justa de comparación es la cantidad de empleos ganados dividida entre el nivel inicial de trabajos cuando el presidente asumió el cargo. Según esta métrica, Biden obtiene un buen puntaje, pero no es el número uno. Esa distinción es para Carter, cuya administración vio ganancias laborales del 2.2%, en comparación con el 2.1% de Biden.Comparación con el nivel pre-pandémico. La economía de Estados Unidos todavía tiene casi 6,8 millones de empleos menos que en el punto más alto antes de la pandemia del COVID-19. En junio de 2021 registró 145.8 millones de empleos, frente a los 152.5 millones que tenía en febrero de 2020.Dicho de otra manera, si las ganancias de junio se pudieran replicar cada mes, se necesitaría hasta febrero de 2022 para recuperar todos los trabajos previos a la pandemia (dejando de lado los aumentos en la población).Dada la gravedad de la recesión por la pandemia del coronavirus, eso sería un repunte significativo, pero es algo que aún no ha sucedido.Cuestión del momento. Aunque Bien asumió el cargo durante una recesión y una pandemia mundial, lo hizo cuando la economía ya estaba en alza.La mayoría de los presidentes, aparte de Barack Obama, quien asumió el cargo durante una recesión que iba de mal a peor, ingresaron a la Casa Blanca con una economía en crecimiento. Pero, el momento exacto de su toma de posesión puede jugar un papel importante en cómo transcurren los primeros meses de un presidente, por lo que la comparación de Biden con sus predecesores no es realmente una comparación de manzanas con manzanas.¿Quién recibe el crédito? Los expertos siempre advierten que un presidente no es todopoderoso en asuntos económicos, ya que hay muchos factores que escapan a su control –desde el suministro internacional de petróleo hasta los cambios en la tecnología y la demografía– que pueden moldear la salud de la economía estadounidense.Dicho esto, los expertos sí creen que Biden merece algo de crédito por las ganancias laborales durante su mandato, dado el aumento en las vacunas contra el coronavirus y la aprobación de su Plan de Rescate Estadounidense de 1.9 billones de dólares, que proporcionó ayuda y alivio económico para el coronavirus.Para este artículo, la Casa Blanca no respondió a nuestras consultas.Nuestro veredictoBiden dijo: "Hemos creado más de 3 millones de puestos de trabajo desde que asumí el cargo, más puestos de trabajo de los que se han creado en los primeros cinco meses de cualquier presidencia en la historia moderna".Biden tiene razón en los números y en cómo se comparan con sus predecesores recientes en la Oficina Oval.Sin embargo, su afirmación pasa por alto el hecho de que la economía de Estados Unidos está casi 6.8 millones de puestos de trabajo por debajo de su pico antes de la pandemia. Además, comparar presidentes como lo hizo Biden es muy sensible a las condiciones económicas en el momento de su toma de posesión. Aunque Biden asumió el cargo durante una profunda recesión, lo hizo en la fase ascendente de la economía, una situación de la que no todos los presidentes se han beneficiado.