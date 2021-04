HISPANOS ACUDEN A PRODUCTOS LATINOS DE SALUD EN LÍNEA

Durante el mes de abril se celebra el “Mes Nacional De la Salud de las Minorías” para crear consciencia sobre las disparidades de salud que continúan afectando a las minorías en los Estados Unidos. Este año es particularmente importante resaltar este tema debido al impacto de la pandemia sobre estos grupos poblacionales en el país.Según un estudio realizado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés), los hispanos son el grupo demográfico más afectado por la pandemia. El estudio, publicado en enero de 2021, revela que, en todos los grupos de edad, la tasa de mortalidad de los hispanos, en comparación con la de los blancos y los no hispanos, es la más alta. Según los últimos datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus singlas en inglés),que las personas no latinas o blancas.Con respecto a la tasa de hospitalización, según la CDC,Estos números reflejan lo rápido, y lo fácil, que el virus se esparce en la comunidad hispana.De igual modo, los hispanos también han sufrido más que otros económicamente por la crisis que ha desatado la pandemia. El cierre de negocios de manera repentina y la ausencia de trabajo afectó a este grupo considerablemente.durante la pandemia, ya sea debido a pérdida de trabajo o recortes de sueldo.Según el Departamento de Estadísticas de Empleo, para comienzos de la pandemia, en abril del 2020, el 20% del total de los desempleados eran hispanos. En enero del 2021, los hispanos continuaban representando el grupo poblacional con uno de los mayores porcentajes de desempleo.. Estos números son aún más preocupantes entre las mujeres. Para diciembre, las mujeres hispanas representaban el 45% del total de los desempleados.Las graves consecuencias de la pandemia tuvieron un impacto sobre el comportamiento de compra de la comunidad hispana. Dada la crisis económica y de salud, este grupo recurrió a la compra de productos hispanos de salud de alta calidad y accesibles para protegerse. Los hispanos hicieron la gran mayoría de sus compras online en tiendas como Amazon y Walmart.com, que cuentan con marcas hispanas que ofrecen productos conocidos y en los que muchos confían por su arraigada historia.“A raíz de la pandemia, las ventas en línea de productos inmunológicos aumentaron considerablemente. Las comunidades hispanas recurrieron al “online shopping”, especialmente en Amazon, donde la venta de productos para el cuidado de la salud se cuadriplicó”, dijo Agustín Cáceres, Gerente General de Genomma Lab, USA.“También pudimos observar un cambio en las tendencias de compra de la comunidad. Los productos con vitamina D, vitamina C, y Zinc fueron sumamente populares debido a que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. La pandemia motivó a los consumidores a comprar productos que protegieran su salud y creó mayor consciencia alrededor de la importancia de adoptar mejores prácticas de salud”, agregó.Hay varias razones que explican por qué los hispanos fueron tan susceptibles al coronavirus. Entre ellas se destacan la falta de seguro médico y acceso a servicios de salud, bajo conocimiento del inglés, altos niveles de desempleo y el hecho que la mayoría de los hispanos trabajan en industrias que no dejaron de ofrecer servicios durante la pandemia.Antes de la pandemia, los hispanos eran el grupo con la mayor expectativa de vida. Hoy en día, este número se ha reducido considerablemente.Los hispanos todavía deben enfrentar muchos retos que ponen en riesgo su bienestar y calidad de vida, y dificultan su crecimiento económico y estabilidad financiera. Sin embargo, existen maneras de cuidar de la salud. Invertir en productos que fortalezcan el sistema inmunológico, mantener un estilo de vida saludable, seguir los lineamientos de la CDC, y dormir suficientes horas son algunas de las medidas inmediatas que los hispanos pueden tomar por su bienestar y para protegerse del COVID-19.