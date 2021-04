Honduras y Guatemala niegan que exista acuerdo con EE.UU.

En materia de seguridad fronteriza

Los gobiernos de Guatemala y Honduras aseguran que aún no hay acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, tal como lo anunció la Casa Blanca el lunes.La Cancillería guatemalteca informó en un comunicado de prensa que la seguridad fronteriza es “prioritaria” pero descartó cualquier acuerdo reciente.“Con relación a las declaraciones vertidas recientemente por la vocera de la Casa Blanca (Jen Psaki) en donde se afirma que Guatemala llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la protección de fronteras, aclaramos que no existe ningún documento firmado en torno a esta materia”, puntualizó la Cancillería.El Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, también aclaró que “los 1,500 elementos de las fuerzas de seguridad a los que se hace referencia en las declaraciones (de la Casa Blanca)” corresponden “al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas” en enero pasado.Por su parte el Gobierno de Honduras señaló que no existe un acuerdo con Estados Unidos para movilizar a miles de soldados y policías en sus fronteras para frenar la migración irregular hacia territorio estadounidense.“No ha habido ningún tipo de acuerdo sobre militarizar las fronteras”, indicó a medios locales de prensa, vía teléfono, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo.Los supuestos acuerdos entre EE.UU., México, Honduras y Guatemala para movilizar militares y policías en sus fronteras “son incorrectos y no existen”, enfatizó el funcionario hondureño.“No hay acuerdos para militarizar las fronteras”, insistió el diplomático hondureño, quien dijo que el Departamento de Estado de EE.UU. tiene previsto emitir hoy una aclaración sobre el tema.La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el lunes un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos, que alcanzó cifras récord en marzo.