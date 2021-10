Querida Ceci

Honrados y Honestos para con nosotros mismos

Dios quiera que todos mis lectores se encuentren bien de salud lo mismo que sus familias. Estoy recordando que muchos me escribieron y preguntaron que hace falta para ser felices en nuestra vida diaria. Y también me pidieron mucho que les hablara de la Honestidad y HonradezHonestidad y honradez son palabras que usamos muchísimos no siempre con pleno conocimiento de lo que verdaderamente significan ser honrado no tiene nada que ver con la moralidad o con ser bueno o virtuoso.También tiene que ver muy poco con esta que te cojan y te lleven a la cárcel. La honradez, es un acto de amor, hacia nosotros mismos.El principal valor de la honestidad está en que cualquier cosa que demos en la vida la recibiremos de vuelta.siempre opera en todos los niveles si menospreciamos o juzgamos a también nosotros seremos juzgados. Si siempre estamos enfadados. Entonces a donde quiera que encontraremos enfado donde quiera que vayamos.El amor que sentimos nosotros mismos nos mantiene en armonía con el amor que la vida nos tiene reservado.¿Imagínate que alguien acaba de robar en tu apartamento piensas que has sido una víctima? ¡Han entrado a robar en mi casa! ¿Quién me ha hecho esto! Inmediatamente sientes una sensación espantosa y desoladora cuando te pasa algo asi pero, te detienes un momento a pensar cómo y por qué haz atraído esa experiencia.Asumir la responsabilidad de creernos no es una idea que estemos dispuestos a aceptar siempre, de nosotros tal vez algunas veces.Es mucho más fácil echar la culpa a algo que está fuera de nosotros, pero comprendamos que no puede haber crecimiento espiritual mientras no reconozcamos que fuera de nosotros hay poca cosa de valor, que todo viene de adentro. El ser honesta te hará feliz toda tu vida porque recibirás lo que das.Dios los bendiga puede escribirme al periódico Latino PO Box 522, Mauldin SC 29662 como también a c msanez177@gmail.com