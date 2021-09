Hospitales de Idaho se ven obligados a rechazar a cientos de pacientes en medio de una ola de COVID-19 de otras

Los hospitales de Idaho están tan desbordados por el aumento de casos de coronavirus que los médicos y las enfermeras tienen que ponerse en contacto con docenas de hospitales regionales de todo el Oeste con la esperanza de encontrar lugares a los que trasladar a pacientes críticos.Kootenai Health, un hospital de Coeur d'Alene, Idaho, ya ha convertido una sala de conferencias en una unidad COVID-19 por el desbordamiento, ha empezado a pagar a las enfermeras autónomas 250 dólares la hora, ha traído una unidad médica militar y ha recibido permiso del estado para racionar la atención.Todo ello en respuesta a la ola de coronavirus que en las últimas semanas se ha apoderado de gran parte de Idaho, un estado con una de las tasas de vacunación más bajas del país."Es un no parar de intentar encontrar ubicación para estos pacientes y la atención que necesitan", afirmó Brian Whitlock, presidente y director general de la Asociación de Hospitales de Idaho, quien señaló que los hospitales de todo el estado están luchando con el mismo problema. "Estamos evaluando minuto a minuto dónde hay camas disponibles, y los hospitales no saben dónde van a poner la siguiente".La necesidad de camas en la UCI está afectando a una serie de pacientes: los que padecen coronavirus, así como las personas que han sufrido infartos o derrames cerebrales o se han visto implicadas en accidentes, por ejemplo.Antes de la pandemia, los expertos dijeron que las fronteras entre los estados de la región eran borrosas en lo que respecta a la atención de los pacientes. Aunque muchos de los estados son conocidos por sus bellos paisajes y sus amplios terrenos, el acceso a la atención médica crítica puede ser difícil para las pequeñas poblaciones rurales que salpican su paisaje. El acceso más fácil al tratamiento médico puede ser a través de una frontera, en lugar de dentro de los límites de un estado.Sin embargo, esas fronteras estatales se han vuelto un poco más duras a medida que los hospitales luchan por mantener las camas abiertas para los pacientes dentro de su propio estado.Los responsables sanitarios del estado de Washington afirman que están intentando ayudar a sus estados vecinos, pero que están vigilando de cerca su propio inventario de camas disponibles."Hemos tenido que poner en marcha comités de colocación de pacientes con los médicos de nuestros distintos hospitales para evaluar y priorizar realmente -en conversación con estos centros que quieren trasladarse- para identificar realmente quiénes corren más riesgo de recibir un mayor nivel de atención y qué puede gestionarse en el lugar en el que están y qué no puede gestionarse en el lugar en el que están", dijo Peg Currie, directora de operaciones de Providence Health Care, que está a 40 minutos en coche de Coeur d'Alene y Kootenai Health.Se ha convertido en un desafío ético, ya que Washington ha sido agresivo en sus medidas sanitarias, mientras que los líderes estatales de Idaho han hecho poco para abordar el último aumento.El doctor Doug White, director del Programa de Ética y Toma de Decisiones en Enfermedades Críticas de la Universidad de Pittsburgh, dijo que aunque los servicios sanitarios de Washington pueden sentir la obligación moral de ayudar, la necesidad de actuar corresponde al Gobierno estatal de Idaho."La práctica médica está regulada a nivel estatal, las intervenciones de salud pública se producen a nivel estatal y, por tanto, en una emergencia como ésta, creo que las líneas estatales adquieren una gran importancia porque lo que estamos viendo son estas diferencias tan marcadas entre cómo el estado de Washington ha respondido a la pandemia y cómo Idaho ha respondido a la pandemia", afirmó, señalando que las agresivas medidas de seguridad de Washington tuvieron algún coste para el estado.Pero las relaciones entre estos hospitales son profundas.El doctor David Pate, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de Idaho y antiguo presidente y director general del Sistema de Salud St. Luke's de Boise, dijo que, debido a la lejanía de las ciudades de Idaho con respecto a las áreas metropolitanas, antes de la pandemia era habitual que los médicos enviaran a sus pacientes a ciudades como Spokane, Salt Lake City, Seattle, Portland, Oregón, y otras ciudades lejanas de la región.A menudo era necesario llevar a los pacientes en avión o helicóptero y coordinar estrechamente los centros médicos.Ahora los médicos se ven obligados a llamar a 30 o más hospitales de varios estados para encontrar una cama para un solo paciente en hospitales con los que tienen poca o ninguna relación. Algunos médicos de Idaho han llamado hasta el sur de Texas y hasta el este de Georgia."Tardas entre siete y ocho horas en llamar a un montón de hospitales para ver si uno acepta a tu paciente que podría enfrentarse a una emergencia urgente. Siete u ocho horas pueden significar que ese paciente no sobreviva", afirmó Pate.El reto de los traslados también ha presionado a Idaho para que permita a sus hospitales establecer normas de atención en caso de crisis, lo que significa que los médicos pueden clasificar a los pacientes en función de la disponibilidad de camas y que se puede incorporar a trabajadores sanitarios sin formación específica para trabajar en la UCI.Para los dirigentes sanitarios de Idaho, el número de traslados hospitalarios que Kootenai Health tuvo que rechazar a causa del aumento de casos de coronavirus cristalizó la necesidad de cambiar las normas de atención.Kootenai Health, que es un centro regional de traslados para pacientes que necesitan cuidados urgentes (normalmente accidentes de tráfico, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares), ha tenido que rechazar 392 solicitudes de traslado de pacientes en el mes de agosto debido al número de pacientes de COVID-19. Desde julio hasta finales de septiembre del año pasado, rechazaron 18 traslados de pacientes.Kootenai Health no es el único hospital que está estableciendo estas nuevas normas de atención y el norte de Idaho no es la única parte del estado que podría aplicarlas.Cuando Idaho declaró que racionaría la atención en su región norte la semana pasada, el director de salud y bienestar del estado, Dave Jeppesen, lo calificó de "último recurso".Dijo que las normas de atención de crisis son "inminentes" para los hospitales del resto del estado, dado que Idaho sigue estableciendo nuevos récords de hospitalizaciones y de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y con respiradores debido al coronavirus."Las cifras están aumentando a un ritmo alarmante y no vemos un pico a la vista", dijo en una reunión informativa el martes.En virtud de las normas de atención crítica, el estado permite a los proveedores de atención sanitaria tomar decisiones difíciles sobre cómo asignar y utilizar los escasos recursos médicos, permitiéndoles clasificar a los pacientes si es necesario.Idaho no es el único que persigue este tipo de atención.La Clínica Billings, un hospital de 300 camas en Montana, está considerando la posibilidad de adoptar normas de atención en caso de crisis, ya que su UCI alcanza el 150% de su capacidad. El mayor hospital de Alaska, el Providence Alaska Medical Center de Anchorage, dijo el martes que, debido a su número de pacientes, se habían visto "obligados a aplicar normas de atención en caso de crisis".Mientras tanto, los hospitales de Wyoming no suelen estar equipados con camas pediátricas.Eric Boley, el presidente de la asociación de hospitales del estado, dijo que normalmente dependen de los estados vecinos para acoger a los niños en estado crítico."Realmente no tenemos camas pediátricas en nuestro estado, así que dependemos de los estados vecinos para que nos ayuden con ellas", dijo. "Y estamos viendo un gran aumento de casos pediátricos en este momento".Es una frustración para los líderes de la atención sanitaria en todo el oeste, ya que luchan por controlar este último aumento.Con pocos indicios de que vaya a remitir pronto, los sistemas de atención sanitaria de la región podrían estar al límite en una región del país que sigue siendo muy escéptica respecto a las vacunas contra el COVID-19 y los mandatos de mascarilla."No importa lo que se crea sobre el coronavirus en este momento. Lo que importa es que nuestro sistema sanitario está al límite de su capacidad", dijo Pate, del grupo de trabajo sobre coronavirus de Idaho. "Solo pido a la gente que colabore con nosotros durante un mes, seis semanas, que nos siga la corriente. Tengan cuidado, no se metan en una gran multitud, lleven mascarilla y, por favor, consideren la posibilidad de vacunarse".