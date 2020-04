Hotspot¿Tiene una historia que le gustaría que incluyera? Envíeme un correo electrónico a anoorani@immigrationforum.org.LIBERADO: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) hasta ahora ha liberado a más de 160 inmigrantes detenidos en un esfuerzo por frenar el brote de coronavirus después de identificar a 600 detenidos como "vulnerables", informa Hamed Aleaziz para BuzzFeed News. Entre las personas identificadas para una posible liberación hasta el momento se encuentran "personas de 60 años de edad y mayores, así como aquellas que están embarazadas". Mientras tanto, los defensores continúan presionando por la liberación de todos los detenidos no violentos de ICE, señalando que todos son vulnerables en los centros de detención donde el distanciamiento social simplemente no es factible: los abogados de California están trabajando para liberar a tantos detenidos como sea posible por razones humanitarias y constitucionales, Andrea Castillo y Brittny Mejia informan para Los Angeles Times. "Tener a alguien en estas cárceles que sea elegible para ser liberado de otra manera es realmente estúpido en este momento", dijo Robyn Barnard de Human Rights First. "ICE debería estar haciendo todo lo posible para aliviar la carga de nuestros hospitales". Actualmente hay aproximadamente 37,000 inmigrantes viviendo en centros de detención.HOUSTON SHELTERS - Siete miembros del personal en un refugio del área de Houston para niños migrantes detenidos han dado positivo por COVID-19, informa Elizabeth Trovall para Houston Public Media. El refugio actualmente alberga a unos 38 niños migrantes de 5 a 17 años que llegaron sin acompañante a los EE. UU. Si bien ninguno ha dado positivo, los defensores ahora instan a la liberación inmediata de los niños que pueden reunirse con miembros de la familia en los Estados Unidos. "La naturaleza de la detención no ofrece opciones para que los niños y el personal sigan las pautas de distanciamiento social exigidas por el gobierno federal, y sus condiciones de vida comunales los colocan en un mayor riesgo de contraer coronavirus", dijo la directora de servicios legales de inmigración de YMCA International, Elizabeth Sánchez-Kennedy. Si bien Texas aún no ha confirmado casos positivos entre los niños migrantes, cinco niños en dos refugios con sede en la ciudad de Nueva York han dado positivo por el virus.- La ciudad de Chelsea, Massachusetts, hogar de una gran población de inmigrantes latinos que trabajan, se ha convertido en un nuevo punto de acceso de coronavirus con la tasa más alta de casos en el estado, escribe Marcela García en una columna para el Boston Globe. De más de 40,000 residentes de Chelsea, el 66% son latinos. “No solo estos inmigrantes, en su mayoría latinos, muchos de ellos aquí sin estatus legal, son los más vulnerables económicamente, sino que una alta proporción de ellos ya tienen acceso limitado a la atención médica y otras redes de apoyo público. Trabajar desde casa es un privilegio que simplemente no tienen ". Cuando vivía en Boston, pasaba mucho tiempo en Chelsea trabajando con organizaciones increíbles. Es un lugar maravilloso y, como señala García, estas comunidades de inmigrantes "no pueden seguir siendo un problema invisible cuando una crisis de salud pública está abrumando al estado". Y solo va a empeorar para esta población a menos que comencemos a prestar atención ".441,000 - Las cancelaciones de ceremonias de juramento de ciudadanía y entrevistas en persona debido a COVID-19 significan que cientos de miles de inmigrantes pueden no ser ciudadanos a tiempo para votar en las elecciones de noviembre, informa Suzanne Gamboa para NBC News. Según Boundless Immigration, una compañía de tecnología que ayuda a los inmigrantes a solicitar tarjetas de residencia y ciudadanía, si las ceremonias y entrevistas permanecen canceladas hasta octubre sin alternativas remotas, unos 441,000 ciudadanos potenciales se verían privados de su oportunidad de votar. "El problema es [EE. UU. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés)] no ha dado el siguiente paso y no ha encontrado vías remotas para que la gente preste juramento y haga entrevistas ", dijo Doug Rand, cofundador de Boundless Immigration y ex asesor del presidente Obama. Rand instó a USCIS a administrar los juramentos de otras maneras.PERSONAL DE CBP - El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), argumenta que la agencia está haciendo que sea más difícil para los empleados tomarse un tiempo libre al hacer vagos reclamos sobre las necesidades de apoyo durante la pandemia de coronavirus, Betsy Woodruff Swan y Daniel Lippman informan para Politico. A pesar de una caída en el número de personas que viajan