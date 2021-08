¿Huyeron los líderes afganos? ¿No había voluntad de luchar?

Verificamos el discurso de Biden sobre la caída de Afganistán

En su alocución del 16 de agosto, el presidente habló sobre la tardía evacuación de civiles afganos, aseguró que los jefes políticos del país escaparon y que las fuerzas afganas colapsaron. Te contamos por qué algunas de las cosas que dijo son engañosas y carecen de contexto.En su discurso del 16 de agosto, acerca de la posición de la Casa Blanca frente a la vertiginosa toma del poder en Afganistán por parte del Talibán, el presidente Joe Bidenpronunció varias afirmaciones que resultaron engañosas y faltas de contexto.El presidente dijo de forma engañosa que los civiles afganos no fueron evacuados a tiempo porque algunos no querían irse, pero no tocó el hecho de que EEUU tiene un retraso de varios años con al menos 18,000 solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país.También hizo Biden una afirmación engañosa al decir que huyeron los líderes de Afganistán. Aunque es cierto que el presidente Ashraf Ghani dejó el país, no todos lo hicieron y, de hecho, el primer vicepresidente, Amrullah Saleh, asumió el cargo de presidente interino y sigue allí.Además, a la declaración de Biden de que las fuerzas militares afganas se derrumbaron por sí solas le falta contexto, porque aunque los afganos entregaron las ciudades ante el avance del grupo Talíban, hay que considerar que sus fuerzas dependían mayoritariamente del apoyo que daba EEUU y que terminó con el retiro de las tropas estadounidenses de ese país negociado en Catar en febrero de 2020 y a la que el mandatario le puso fecha definitiva en un mensaje en abril.EEUU tiene un enorme retraso en trámites de visado y solicitudes de asilo“Sé que hay preocupaciones sobre por qué no comenzamos a evacuar a los civiles afganos antes. Parte de la respuesta es que algunos afganos no querían irse, todavía esperanzados por su país. En parte porque el gobierno afgano y sus partidarios nos disuadieron de organizar un éxodo masivo para evitar desencadenar, como decían, una crisis de confianza”, expresó el mandatario estadounidense. Esto es engañoso.Hasta julio de 2021, indica la unidad de verificación, Estados Unidos tenía un retraso de 18,000 solicitudes de asilo de traductores afganos y otros ciudadanos que temían por su vida debido a su trabajo con los estadounidenses; la espera de muchos por este trámite se remontaba a años, una demora criticada incluso por organizaciones no gubernamentales, que se quejaban por el “intensivo proceso” de papeleo."El retraso en el sistema ya significa que un solicitante afgano tardará dos o tres años o más en llegar a un lugar seguro en Estados Unidos", dijo el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés).En su discurso, Biden señaló que 2,000 afganos y sus familias elegibles para visas especiales de inmigración se habían trasladado hasta ahora a Estados Unidos y que se habían planeado más, indicó la unidad verificadora británica.Para el domingo 15 de agosto, la página del Departamento de Estado en la que se reciben los trámites de estos visados especiales “estaba tan llena de solicitudes que rechazó las peticiones durante parte del día”.El presidente de Afganistán huyó, pero ya hay un presidente interinoEl mandatario estadounidense también aseguró que “los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país”. Esta afirmación también es engañosa.Si bien el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país con sus ayudantes el domingo 15 de agosto, poco antes de la llegada de los talibanes a Kabul, otros líderes políticos permanecen en el país y han hecho declaraciones públicas.El primer vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, se encuentra en el país. El 17 de agosto anunció por Twitter que asumía como presidente interino, en ausencia de Ghani.“Según la Constitución, en ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino”, escribió.“Actualmente estoy dentro de mi país y soy el legítimo presidente interino. Me estoy comunicando con todos los líderes para asegurar su apoyo y consenso”, agregó.Saleh había publicado en su cuenta de Twitter, el 15 de agosto, que se encontraba “en mi tierra”.Por otra parte, el expresidente de Afganistán Hamid Karzai (2001- 2014) habló ese mismo día en un video, junto a sus hijas.“Estoy aquí en Kabul con mis hijas y le pido al Talibán que dé seguridad a la gente”, dijo Karzai, además de solicitar paciencia a los ciudadanos mientras los políticos trabajan en resolver los problemas del país.Al igual que él, siguen en territorio afgano otros líderes como Ahmad Massoud, hijo del jefe militar y político antisoviético Ahmad Shah Massoud.Así mismo, se reveló que los líderes políticos presentes en Afganistán se concentran desde el fin de semana en conformar una coalición anti-talibán.Las fuerzas militares afganas "se derrumbaron"El jefe de la Casa Blanca expresó en su discurso del 16 de agosto que “el ejército afgano se derrumbó, en algún momento sin intentar luchar”, una afirmación a la que le falta contexto.Esta unidad de verificación encontró que aunque es cierto que las fuerzas afganas colapsaron en las últimas semanas del conflicto, pero que eso fue principalmente a consecuencia de la rápida y poco coordinada salida de los aliados internacionales del territorio.Los militares afganos dependían en gran medida de 8,000 fuerzas aliadas y 18,000 contratistas que en la fase final del conflicto le brindaban apoyo logístico. Esas fuerzas empezaron a irse del país luego de que en abril Biden anunciara el retiro definitivo de Afganistán para fines de agosto, según lo acordado en Catar en 2020.Pese a que en teoría existía un apoyo y financiamiento al ejército afgano por parte de EEUU, la realidad reflejaba lo contrario, presuntamente debido “a hechos de corrupción y a la baja moral en las filas”.Aquí otro contexto: “Casi 70,000 policías y militares afganos murieron en combate con los talibanes durante los últimos 20 años”.ConclusiónEs engañoso decir que los civiles afganos no fueron evacuados a tiempo porque algunos no querían irse, como afirmó el presidente Biden. El gobierno mantiene un retraso de varios años con al menos 18,000 solicitudes de visas especiales para personas en Afganistán. También es engañosa la aseveración del mandatario sobre la huida de líderes gubernamentales de este país de Medio Oriente; de hecho, el primer vicepresidente, Amrullah Saleh, asumió el cargo de presidente interino y sigue en su territorio, al igual que otras autoridades. Y a la afirmación de Biden de que las fuerzas militares afganas se derrumbaron por sí solas le falta contexto, porque no toma en cuenta la dependencia que tenían del apoyo militar que les fue retirado por la decisión de la Casa Blanca de continuar con la salida de las tropas, según lo acordado en Catar en 2020.