ICE deportó a cientos de padres sin darles opción de reunirse con sus hijos

Reporte de la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional confirma que agentes migratorios expulsaron del país a inmigrantes sin darles oportunidad para reunirse con sus hijosLa política de “tolerancia cero” contra inmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump negó “intencionalmente” a decenas de padres la opción de reunirse con sus hijos, luego de ser separados en los Estados Unidos.“Confirmamos que antes del 12 de julio de 2018, los padres migrantes no tenían constantemente la oportunidad de reunirse con sus hijos antes de la expulsión“, dice reporte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Aunque el DHS y el ICE han afirmado que los padres fueron deportados decidiendo dejar atrás a sus hijos, no existía ninguna política o proceso estándar que exigiera a los oficiales de ICE verificar, documentar o respetar las decisiones de los padres con respecto a sus hijos“.El reporte indica que al menos 348 padres fueron separados de sus hijos sin documentar debidamente el proceso, complicando la reunificación de estas familias, lo que llevó a decenas de demandas judiciales contra ICE.“Realizamos esta revisión porque los padres migrantes removidos alegaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no les dio la oportunidad de traer a sus hijos de regreso a su país de origen, lo que contradice las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE”, advierte el reporte firmado por Tatyana Martell, la jefa inspectora.El documento expone la ruta que los oficiales migratorios siguieron bajo la política de “cero tolerancia” del presidente Trump y enlista una de las varias irregularidades.“Los registros de ICE reflejan que, en algunos casos, los padres les dijeron a los oficiales de ICE que querían que sus hijos los acompañaran de regreso a su país de origen, pero ICE, sin embargo, deportó a los padres sin reunirlos con sus hijos”, indica el informe. “Por lo tanto, al menos algunas de las expulsiones de padres sin sus hijos por parte de ICE fueron intencionales, y no solo incidentes involuntarios resultantes de errores humanos o registros inexactos”.Qué sigueActualmente, la Fuerza de Trabajo especial creada por el gobierno del presidente Joe Biden busca reunir a unos 5,500 niños separados de sus padres, pero en algunos casos el proceso será complicado, como explicó al podcast ‘El Diario sin límites’ Amari Verastegui, asistente legal de las poblaciones vulnerables en La Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), una de las organizaciones que ha ayudado en el proceso.Ese grupo trabaja con 36 casos de familias separadas por la Administración Trump y estuvo al frente de al menos uno de las cuatro primeras reunificaciones, pero “cada caso es un mundo”, indicó en referencia a las complicaciones legales y migratorias.El reporte de la oficina del Inspector General del DHS hizo dos recomendaciones a las que dará seguimiento.“Hicimos dos recomendaciones para asegurarnos de que los documentos de ICE separaran las decisiones de los padres migrantes con respecto a sus hijos menores al ser deportados “, indica. “Desarrollamos un proceso para compartir información con los funcionarios del gobierno para contactar a los padres sobre quienes ICE carece de documentación sobre las preferencias de reunificación”.Aumentan críticasLa coalición Families Belong Together, que integra decenas de organizaciones civiles pro-inmigrantes, aumentó las críticas hacia la Administración Trump y ICE por deportaciones de adultos sin opciones para reunirse con sus hijos.“La Administración de Trump no sólo separó niños de los brazos de sus padres, sino deportó a muchos a los países que estaban huyendo. Lo peor de todo es que hoy tenemos más evidencia de sus mentiras, su cinismo y su crueldad hacia los padres migrantes”, expresó Paola Luisi, directora de la coalición. “La Administración Trump tuvo el descaro de culpar a los padres por supuestamente dejar a sus hijos atrás, cuando en realidad, ellos fueron quienes mintieron y no les dieron ni la opción de ser reunificados”.