ICE presenta su nueva aplicación que permite crear y cambiar las citas de inmigración

La nueva aplicación que permite crear o modificar las citas con ICE en Internet está disponible en 5 idiomasEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el jueves una nueva aplicación de citas con la cual los extranjeros pueden concertar y cambiar las citas para trámites migratorios en Internet, algo que hasta ahora solo se podía hacer en persona o por teléfono, y ha aumentado los idiomas disponibles para usarla.La herramienta, llamada ICE Appointment Scheduler (Programador de Citas del ICE), es un sistema por internet, compatible con programadores de citas en teléfonos inteligentes y está disponible en inglés, español, portugués, creole y francés.Se puede acceder directamente en https://www.ice.gov/check-in. Y para usar las opciones para escoger otro idioma debe abrirse el sitio https://checkin.ice.gov/fos (en inglés), que permite seleccionar idiomas.Una vez seleccionada esta opción, aparece un formulario donde ha de anotarse el número de identificación del usuario que está impreso en el formulario I-385 que reciben los extranjeros al ingresar a Estados Unidos.Tras la selección del país de origen del extranjero, el usuario puede programar sus citas con las oficinas del ICE para proseguir sus trámites migratorios.La herramienta permite a los no ciudadanos programar sus citas de registro requeridas en las oficinas de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE (ERO) mientras esperan los procedimientos de inmigración.Los no ciudadanos pueden crear su cita inicial en línea, utilizando la información que se encuentra en su formulario I-385.El soporte técnico está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. EST llamando a la Línea de Servicios y Participación de Víctimas de ICE (VESL) al (833) 383–1465.La agencia alerta a los inmigrantes con procesos abiertos que deben acudir a sus citas, tanto en las oficinas de ICE como en los tribunales de inmigración, pues de lo contrario podrían ser puestos en procesos de deportación.