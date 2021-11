ICE tiene en proceso el Operativo Horizonte.

A qué poner atención del plan de ICE sobre notificaciones a inmigrantes y posible deportación

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas comenzó el envío de Notificaciones de Comparencia para más de 78,000 indocumentados que deberán presentarse ante un juez, quien determinará si son sujetos a la deportación inmediata; no acudir a la cita pone al no ciudadano en un proceso de expulsión inmediataA inicios de noviembre, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inició el Operativo Horizonte (Operation Horizon), a fin de localizar a unos 78,000 inmigrantes indocumentados que ingresaron a los Estados Unidos, pero fueron liberados.La orden firmada por el director interino de la agencia, Tae Johnson, y el principal asesor legal de OPLA, Kerry Doyle podría representar cierto peligro de expulsión para esas personas, a quienes se les están enviando Notificaciones de Comparecencia (NTA, en inglés).Con ese documento, los inmigrantes deberán acudir a una corte migratoria para conocer qué procede con sus casos, pero si esa persona no asiste a la cita podría ser puesta en proceso de deportación en forma inmediata.La NTA será enviada a la dirección que los inmigrantes proporcionaron a oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero si el no ciudadano dio información incorrecta –y no la cambió en los cinco días posteriores– podría enfrentar serios problemas.Defensores de inmigrantes, como el Consejo Estadounidense de Inmigración, han pedido a las autoridades evitar abusos, ya que el proceso podría aumentar los casos de deportación “en ausencia”, es decir, que el juez determine que ese inmigrante ignoró su cita y, por lo tanto, tendrá una orden final de deportación.“El plan podría llevar a que un número significativo de personas se ordene injustamente la expulsión ‘in absentia’ si no reciben la NTA y posteriormente se pierden una audiencia ante un juez de inmigración, especialmente si no están representados por un abogado”, advirtió el Consejo.Qué hacerLos inmigrantes que consideren que podrían ser parte de ese grupo al que ICE intentará localizar deberán:>> Llamar al 1(800) 898-7180, el cual un número del Departamento de Justicia para localizar citas ante tribunales migratorios.>> Revisar el Número de Extranjero (Alien Number), el cual deberá proporcionar. Está anotado en el documento que autoridades migratorias entregó al inmigrante al ser liberado.>> Pedir asesoría a un abogado, pues no hay excusas sobre haber dado una dirección incorrecta y no cambiarla a tiempo.>> También es posible que la cita en tribunal sea en un estado diferente a donde el inmigrante vive, pero un abogado puede ayudar a cambiarla.