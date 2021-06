ICE busca reducir deportaciones

Los fiscales pueden ahora desestimar los casos contra residentes permanentes, embarazadas y ancianos, o personas con fuertes vínculos con la comunidad, entre otros. Le explicamos quiénes se beneficiarán de estas nuevas directrices.La Casa Blanca ha ampliado el margen de maniobra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para desestimar casos de deportación contra inmigrantes con residencia permanente (green card) o que llevan desde temprana edad en el país, y contra ancianos, embarazadas y enfermos de gravedad.Las nuevas directrices, enviadas a los fiscales de ICE el 27 de mayo, no les obligan a abandonar todos los casos de esta naturaleza, pero sí ofrecen un nuevo respiro a los inmigrantes que no supongan un peligro para la seguridad nacional y que no hayan cometido delitos graves.Servirán además para aliviar el colapso de las cortes migratorias, con más de 1.3 millones de casos atrasados, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse en Nueva York.Los fiscales deberán considerar a partir de ahora las circunstancias del inmigrante, evaluando sus vínculos con Estados Unidos, su historial laboral, si sirve en el Ejército, o sus contribuciones a la comunidad, por ejemplo.Se aconseja además sopesar otros "factores humanitarios imperiosos", como si el acusado es un cuidador del que dependen otras personas, o su condición de víctima o testigo en un proceso penal.También se insta a los fiscales a considerar si el inmigrante podría obtener un estatus legal a través de otros métodos.Y cuando un acusado tenga antecedentes penales, se deberá evaluar "la extensión, gravedad y actualidad" del delito junto con cualquier indicio de reinserción y rehabilitación."El ejercicio de la discreción del fiscal, cuando sea apropiado, puede [...] lograr resultados justos y equitativos en casos individuales y promover la misión del departamento de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de una manera inteligente y sensata que promueva la confianza pública", escribió el abogado jefe de ICE, John Trasviña, en un memorando.Un portavoz de ICE apuntó que las nuevas directrices "renuevan el compromiso de todos los abogados de la agencia de promover los intereses de la justicia y generar confianza pública en el sistema de inmigración".