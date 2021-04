IGNACIO AMBRÍZ DEJARÁ A LEÓN AL FINAL DEL GUARD1ANES 2021

LEÓN, México.- El entrenador Ignacio Ambríz dejará el banquillo de León al finalizar el Guard1anes 2021 de la Liga MX, luego de no llegar a un acuerdo con los felinos. Así lo confirmó este lunes el club Esmeralda en redes sociales, tras no convencerlo de renovar por tres años, como se decía en la prensa mexicana.“Hicimos todo lo posible para que el profesor Ignacio Ambriz siguiera en el equipo los próximos años. Después de varios meses de negociación, no llegamos a un acuerdo”, publicó el equipo ganajuatense en un comunicado de prensa.Ambríz llegó a León en la Jornada 10 del Apertura 2018, el 18 de septiembre de 2018, donde forjó un buen equipo que fue protagonista en el Fútbol Mexicano, al que llevó a disputar dos finales, ganando la del Guard1anes 2020.En su primer torneo no logró entrar a la Liguilla, tras quedarse en la posición 11 del campeonato. Para el Clausura 2019, lideró la temporada regular y se coló a la Gran Final, la cual perdió contra los Tigres. Para el Apertura 2019, se quedó con el Subliderato y fue eliminado en Cuartos de Final.Para 2020, en el cancelado Clausura de ese año, volvió a quedar en la segunda posición, mientras que para el Guard1anes lideró nuevamente el campeonato con récord de puntos y de victorias en la historia de los Panzas Verdes y le dio su estrella número ocho, la segunda liga en la carrera de Nacho como estratega."Trabajando con Nacho, tuvimos grandes éxitos y campañas inolvidables que son parte de la historia del Club León. Sin embargo, hoy tenemos un Bicampeonato en disputa por el que todos lucharemos hasta el final; haciendo más grande esta historia en la que nuestro entrenador es fundamental."La institución está concentrada y comprometida con el final del campeonato. Nuestra prioridad es apoyar a Nacho y a su cuerpo técnico en todo lo que necesiten, como lo hicimos estos años, para ganar juntos otro título”.En esta campaña, que estuvo marcada por su doloroso fracaso en los Octavos de Final de la Concachampions ante Toronto y la sexta de León con Ambríz al mando, La Fiera pelea un puesto de Repechaje y aspira a la Liguilla, donde buscará Bicampeonato en la Liga MX, ya que es el actual monarca del balompié azteca. Nacho se podría ir como Bicampeón, hazaña que logró Gustavo Matosas con esta escuadra y Hugo Sánchez con Pumas en torneos cortos.De acuerdo a medios mexicanos, Ambríz es uno de los cuatro candidatos a relevar a Ricardo "Tuca" Ferretti en el banquillo de Tigres, junto con Miguel Herrera, Ariel Holan y Juan Carlos Osorio. ¿Será que lo veremos en San Nicolás de los Garza o cumplirá su sueño de irse a Europa?