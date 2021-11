¡Imparable! Colts apalean a Jets con show de Jonathan Taylor

Luego del apretado descalabro ante Titans, la franquicia de Indianapolis se desquitó con los de Nueva York en el arranque de la Semana 9.La Semana 9 de la temporada regular de la NFL inició con una verdadera paliza de los Indianapolis Colts sobre los New York Jets, y el show incluido del corredor Jonathan Taylor, quien lució imparable.Los Colts tuvieron una primera serie ofensiva fructífera en el Lucas Oil Stadium gracias a la consistencia de los lanzamientos de Carson Wentz y las piernas de Nyheim Hines, quien en la yarda 34 de los Jets acarreó el balón 34 yardas para meterse hasta la cocina y anotar el primer touchdown de la noche.Pero Mike White no se quedó mirando con los brazos cruzados. Antes del final del primer cuarto, el QB suplente encontraba a Elijah Moore para 26 yardas y cooperar en la primera anotación de su carrera. El juego estaba empatado.Apenas iniciado el segundo cuarto, Indianápolis encontró a un Jonathan Taylor inspirado para ganar yardas y concretar el segundo touchdown para los de casa.Una pérdida de balón en la serie ofensiva de Jets ocasionaría que los Colts aprovecharan el descuido para hacerlos pagar y sumar 7 puntos más antes del descanso.Con una desventaja de 18 puntos, los Jets intentaron sumar en la reanudación, pero Wentz se adelantó, ayudado por su poderío terrestre, para sumar otro pase de anotación y llegar a 35 puntos.A pesar de la gran ventaja, los Colts no bajaron los brazos y no tuvieron piedad, sobre todo su corredor Taylor, quien se llevó el highlight de la noche al escaparse para 78 yardas y sellar el partido con todo un cuarto por disputarse.Los Jets recotarían peligrosamente la distancia en el marcador en la recta final, pero su reacción fue demasiado tardía y sumaron otra derrota en la actual temporada.