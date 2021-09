Importante baja para el ‘Tri’: Edson Álvarez no jugará ante Panamá

Edson Álvarez, quien estaba apercibido y recibió tarjeta amarilla en el encuentro ante los Ticos, por lo que no podrá estar en el partidoA pesar de que la selección mexicana se impuso 0-1 de visitante ante Costa Rica para afianzarse en el primer lugar del Octogonal Final de la Concacaf, el ‘Tri’ tendrá una baja importante para su siguiente partido.Se trata de Edson Álvarez, quien estaba apercibido y recibió tarjeta amarilla en el encuentro ante los Ticos, por lo que no podrá estar en el partido contra Panamá.La jugada de la amonestación llegó al minuto 74, luego de que Álvarez derribara a David Guzmán en media cancha para evitar un ataque de los costarricenses y además de la falta concebida, también vio la tarjeta amarilla por la rigurosidad con la que entró.De esta manera, el futbolista del Ajax acumuló dos tarjetas amarillas en la eliminatoria. La primera la recibió ante Jamaica y por tal razón, deberá cumplir un partido de sanción, por lo que no podrá estar el próximo miércoles ante Panamá