Indocumentados, el nuevo tejido social y en guardia

David Torres, America's Voice en Español

Sin respuesta aún sobre el futuro de su situación migratoria, pero con la mirada fija en sus prioridades personales y familiares, los inmigrantes indocumentados vuelven a ponerse en guardia. Esta vez para agregar su granito de arena a fin de mantener viva y alimentada a la sociedad estadounidense, ante la eventualidad de que se propague la nueva variante del Covid-19, denominada ómicron.Mientras la asesora legal del Senado mantiene en ascuas a cientos de miles de familias con un veredicto que ha sido negativo en dos ocasiones anteriores, como un ejercicio de la Antigua Roma y reducido a un dedo pulgar hacia abajo, millones de indocumentados son conscientes ya de lo que tienen que hacer para, una vez más, salvar junto con otros a una población que aún no los mira como uno de los suyos.Ya sea el campesino en California, Florida o Georgia; o el personal de enfermería de un hospital, entre cuyos miembros hay Dreamers y beneficiarios de TPS; o los empleados de una tienda de productos básicos que no pueden aspirar a más porque carecen de documentos, todos están dispuestos a continuar en el terrible contexto de esta pandemia que parece interminable.Contagiados también algunos de ellos debido a su labor ininterrumpida, han sido parte del nuevo tejido social estadounidense que, por más que los antiinmigrantes quieran hacer invisibles, su indispensable presencia es ya ineludible, su fuerza laboral inquebrantable y su voz cada vez más determinante.Y a pesar de que sus expectativas de lograr un prometido beneficio migratorio son en este momento honestamente bajas, no es excusa para no seguir dando todo de sí en el momento en que más necesita Estados Unidos de ellos, sobre todo cuando más de la mayor parte de su población ha decidido no aplicarse la vacuna contra el Covid-19, poniendo en riesgo incluso a los ya vacunados. De hecho, a esta etapa de la evolución del coronavirus se le llama, como todos sabemos, “la pandemia de los no vacunados”.Es decir, no se sabe exactamente qué hace falta en la conciencia de la Parlamentaria, o de la clase política estadounidense —tanto republicana como demócrata—, o de los más recalcitrantes racistas de esta nación para darse cuenta de que los inmigrantes indocumentados ya están totalmente integrados a la dinámica social, económica, fiscal, educativa, cultural, laboral, etc., y que no regularizarlos sería como atentar contra la misma sociedad estadounidense que, según todas las encuestas, está en favor de una reforma migratoria.Porque si de sacrificios se trata, los millones de indocumentados que llevan décadas viviendo y trabajando aquí conocen a la perfección el significado y el sentido de lo que es sacrificar algo en función de una nueva perspectiva de vida. Con su presencia y aportaciones, de hecho, ellos mismos dan una clase de historia contemporánea al resto de la población, sobre todo en momentos en que, no obstante el rechazo, siempre están dispuestos a contribuir con su experiencia y su conocimiento al desarrollo de una nación propia del siglo XXI en todo, menos en su sistema migratorio.Así, es seguro que los indocumentados volverán a pasar la prueba del compromiso social combatiendo a ómicron o a cualquier otro virus, aunque su futuro migratorio siga pendiendo de un hilo