Inicia la inscripción para Obamacare

Ahora se puede inscribir en una cobertura de salud asequible durante la Emergencia de Salud Pública por COVID-19

De acuerdo con la Orden Ejecutiva, firmada por el presidente Biden, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) anuncian que el Período de Inscripción Especial (SEP por sus siglas en inglés) para el Mercado de Seguros Médicos está oficialmente disponible para los consumidores en los 36 estados que utilizan las plataformas HealthCare.gov o CuidadoDeSalud.gov el lunes 15 de febrero y continuará hasta el sábado 15 de mayo. Unos 13 estados más y el Distrito de Columbia, que operan sus propias plataformas de Mercado de seguros, han decidido ofrecer una oportunidad similar.Los consumidores que no están asegurados pueden aprovechar esta oportunidad para buscar cobertura médica y averiguar si califican para recibir asistencia financiera para ayudarles a pagar el seguro de salud.Actualmente 9 de cada 10 consumidores que están inscritos a través de HealthCare.gov o CuidadodeSalud.gov reciben asistencia financiera y el 75 por ciento de los consumidores pueden comprar un plan por $50 o menos por mes después de la asistencia financiera. Además, todos los planes de HealthCare.gov y CuidadodeSalud.gov cubren los beneficios de salud esenciales, incluyendo la cobertura de muchos servicios de atención preventiva sin compartir costos.A partir del pasado lunes, los CMS lanzaran esfuerzos de divulgación para amplificar la educación y la concienciación entre las comunidades. La campaña se centrará en aumentar la conciencia entre los no asegurados de que ahora hay un SEP disponible y sensibilizar a los no asegurados sobre las opciones asequibles de cobertura y la disponibilidad de asistencia para pagar las primas.Este SEP es uno de los primeros pasos de la Administración Biden en la búsqueda de la equidad en salud en todo el país. Colaborando estrechamente con colaboradores de la comunidad, los CMS enfocarán sus esfuerzos de extensión y educación en llegar a grupos que históricamente han experimentado un menor acceso a la cobertura de salud y mayores disparidades en los resultados de salud. Estos esfuerzos incluyen colocar anuncios en los medios utilizados por audiencias específicas, así como desarrollar asociaciones con medios de comunicación que involucren a las comunidades de color.Los CMS están trabajando con varias organizaciones, incluyendo aquellas que se enfocan en ayudar a las personas sin seguro y otras comunidades vulnerables, para garantizar que los consumidores obtengan información oportuna y precisa sobre el SEP.Los CMS tienen la intención de divulgar datos sobre las actividades de los consumidores SEP cada mes a medida que los consumidores soliciten e inscriban en cobertura médica. El primer informe se prevé sea a principios de marzo, que abarcará a los consumidores que se inscribieron a través de este SEP en febrero y tendrán cobertura a partir del 1 de marzo.Los consumidores pueden llamar al 1-800-318-2596, que proporciona asistencia en más de 150 idiomas.