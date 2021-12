Iniciaron este lunes las restricciones a los viajeros internacionales en medio de un repunte de casos de COVID-19

A partir de este lunes será necesaria una prueba negativa del COVID-19 para todos los viajeros internacionales. Las personas que viajen a Estados Unidos, sin importar su nacionalidad o estatus de vacuna, deberán hacérsela un día antes de volar. Y los extranjeros deberán estar vacunados para poder ingresar al país.Por primera vez en dos meses se registró un promedio de 100,000 casos de coronavirus al día, una semana después de los viajes de Acción de Gracias. El sábado el promedio semanal fue de más de 120,000 casos, según la Universidad Johns Hopkins. Mientras que las muertes superaron las 1,650 diarias, cifra que no se veía en más de un mes.Asimismo, las autoridades sanitarias descartaron las restricciones para los vuelos nacionales pese al dominio de la variante delta. De hecho esta y no la ómicron es la responsable de que los casos de COVID-19 hayan vuelto a aumentar en el país.“Sé que las noticias se centran en la variante ómicron, pero debemos recordar que el 99.9% de los casos que hay ahora mismo en el país son de la variante delta”, aseguró el viernes la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).La variante ómicron se ha detectado hasta ahora en al menos 15 estados: Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington y Wisconsin.Los primeros indicios sugieren que puede ser menos peligrosa que la variante delta. “Hasta ahora, no parece que tenga un gran grado de gravedad”, dijo el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca.“Pero realmente tenemos que ser cuidadosos antes de hacer cualquier determinación de que es menos grave o que realmente no causa ninguna enfermedad grave, comparable a la delta”, agregó.Fauci señaló que el Gobierno está considerando levantar las restricciones de viaje contra los no ciudadanos que entran en Estados Unidos provenientes de varios países africanos, que se impusieron cuando la variante ómicron se detectó en la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó esas medidas como el “apartheid de los viajes”.A pesar de que los científicos aseguran que tomará unas dos semanas saber más sobre el riesgo real y la transmisibilidad de esta, insisten en que es fundamental vacunarse.