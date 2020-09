Inmigración ofrece intérpretes gratuitos.

Solo para solicitantes de asilo por los próximos seis mesesSolicitantes de asilo que no hablan inglés podrán durante los próximos seis meses tener de forma gratuita un intérprete para su entrevista con agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció la agencia este martes.La regla temporal pretende ayudar a prevenir la propagación del coronavirus mediante el uso de intérpretes telefónicos contratados por el Gobierno para las entrevistas afirmativas de asilo sin costo para el solicitante, anunció USCIS en un comunicado.Hasta hoy USCIS exigía a los solicitantes de asilo que no hablan inglés traer un intérprete a su entrevista de asilo afirmativa. La actual medida suspende por 180 días esta regla. La agencia proveerá intérpretes en 47 idiomas diferentes para los inmigrantes.USCIS advirtió que los intérpretes son cuidadosamente examinados y deben pasar verificaciones de antecedentes rigurosas y cumplir con un alto nivel de competencia. Además, estos profesionales ya sirven regularmente como intérpretes para las entrevistas de detección fronteriza.La nueva regla advierte que aquellos solicitantes de asilo que no puedan continuar con la entrevista en inglés o en cualquiera de los 47 idiomas disponibles enumerados deben continuar proporcionando su propio intérprete.Entre la lista de lenguas que estarán disponibles por USCIS de forma gratuita se encuentran el quiché, idioma que hablan indígenas mexicanos y centroamericanos.La agencia advirtió que si el solicitante necesita un intérprete para uno de los 47 idiomas, pero no hay uno de estos profesionales contratados disponible en el momento de la entrevista, la cita se reprogramará.La regla temporal enmendará las regulaciones existentes del Departamento de Seguridad Nacional durante 180 días y entrará en vigor el 23 de septiembre.USCIS subrayó que el 23 de marzo de 2021, los solicitantes de asilo que no puedan continuar con la entrevista en inglés deberán nuevamente proporcionar su propio intérprete.