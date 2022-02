Inmigrantes indocumentados que tienen ingresos deben pagar impuestos al IRS

A fin de evitar complicaciones en sus procesos migratorios, todos los inmigrantes indocumentados con ingresos deben pagar impuestos a la oficina de Servicios de Impuestos Internos (IRS).El abogado José Guerrero, dijo que cuando hay procesos migratorios ante tribunales, como peticiones de asilo, el reporte de impuestos es un punto a favor… o en contra si no se pagó nada al IRS durante el tiempo de estancia en el país.“Una de las preguntas clave en todo proceso para obtener un beneficio migratorio es pagar impuestos. Es obligatorio”, dijo el abogado tajante.No pagar impuestos no solamente es visto como un problema migratorio, sino que puede ser considerado un “delito grave”, indicó el abogado.El experto hizo mención incluso a una posible reforma migratoria, ya que las propuestas hasta ahora presentadas son claras sobre a qué inmigrantes indocumentados se beneficiaría y eso incluye a los que no han cometido delitos y quienes pagan impuestos.Los expertos sugieren a los inmigrantes sin papeles llenar el formulario W-7 en IRS, el cual permite solicitar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), para que pueda reportar los impuestos anualmente, como cualquier estadounidense.Esto, agregan los especialistas, trae distintos beneficios, pues si el inmigrante logra una protección migratoria, como ‘green card’ u otro tipo de visa, puede reclamar beneficios sociales al demostrar el pago de impuestos.“La Administración del Seguro Social utiliza todos los ingresos para determinar el derecho a los beneficios, incluso si algunos de los trabajos se realizaron sin autorización legal de trabajo”, explica la firma Yekrangi Associates con sede en California. “En ese momento, si tienen W2 u otra evidencia de ingresos y de lo que pagaron al Seguro Social, la Administración del Seguro Social acreditará esos beneficios hacia el Número de Seguro Social recién obtenido y serán reclamables más adelante”.