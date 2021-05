Inmigrantes no pidieron ayudas sociales por temor a la regla de Carga Pública

Los inmigrantes en situación vulnerable y que no tienen asegurada su residencia en el país de manera permanente temen a esta regla aplicada por el ahora expresidente Donald Trump, según un sondeo del centro de estudios UrbanLa crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus tuvo un importante impacto en los inmigrantes de bajos recursos, pero una buena parte de ellos prefirieron no solicitar programas sociales por temor respecto a su situación legal en el país.Es la conclusión principal del estudio que publicó este miércoles el centro de estudios Urban Institute sobre las consecuencias de la crisis económica en el empleo, la seguridad alimentaria y las necesidades básicas de los inmigrantes más vulnerables. El estudio se hizo en diciembre de 2020 por vía telemática y con representatividad nacional.El 51.8% de los adultos de familias con bajos ingresos aseguraron que la pandemia afectó de manera negativa a su empleo o al de algún miembro de su familia.Pero no solo en el empleo: el 41.4% dijeron haber sufrido inseguridad alimentaria; el 26.8% reportaron problemas para pagar facturas sanitarias y el 25.7% no haber podido acceder a la atención médica por su coste.Y también: el 21.7% tuvo problemas para pagar su hipoteca o alquiler y el 22.6% para abonar las facturas de los gastos de suministros.A pesar de sufrir estas vulnerabilidades, el 27.5% aseguró no haber pedido ayudas sociales por su preocupación respecto a su situación legal en el país. El porcentaje es mayor, 43.9%, entre quienes no tienen residencia permanente o cuyos familiares no la tienen.El temor por el estatus legal en el país provocó que inmigrantes con bajos recursos no solicitaran programas alimentarios (13.2%), ayudas sanitarias (10.9%) y asistencia para la vivienda (9.8%).Miedo a la política de "Carga Pública"Los inmigrantes en situación vulnerable y que no tienen asegurada su residencia en el país de manera permanente temen la política de "Carga Pública" aplicada por el ahora expresidente Donald Trump.Bajo esa regla los inmigrantes que solicitaran asistencia social para vivienda, alimentación o cuidado de la salud podían ser excluidos de la obtención de residencia legal permanente.“Estas familias tienen necesidades significativas de asistencia de la salud y si esas necesidades no se atienden afectará a toda la familia”, señaló la autora del estudio, Jennifer Haley.La política de Trump y la confusión en cuanto a su alcance causó lo que el Urban Institute describe como un éxodo de familias de inmigrantes que se retiraron de beneficios del cuidado de la salud y la alimentación a los cuales tenían derecho.La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido para revivir la regla de carga pública del anterior gobierno de Donald Trump, que afectaba trámites como las solicitudes de residencia.En una orden publicada el pasado 26 de abril, el máximo tribunal desestimó el pedido de 14 estados republicanos encabezados por Texas para que revisara esta regla revertida por la actual administración de Joe Biden.