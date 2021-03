Inmigrantes que soliciten ‘green card’ todavía deben demostrar que no serán una carga pública

Aunque se eliminaron requisitos impulsados por Trump, la ley migratoria tiene lineamientos específicosA pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden eliminó la nueva regla de carga pública, los inmigrantes que solicitan la Residencia Permanente todavía deben demostrar que tienen capacidad financiera para mantenerse sin ayudas sociales del gobierno.La razón es que las disposiciones siguen en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), aunque se detuvo el endurecimiento impulsado por el expresidente Donald Trump para castigar a los inmigrantes más pobres.Los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a los consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa.“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, dice la INA.El abogado Allan Wernick, ¡director del proyecto Citizenship Now! de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, indica que esa regla es más laxa o generosa.“Los solicitantes de residencia permanente todavía tienen que demostrar que no se convertirán en una carga pública, pero bajo las reglas de antes del gobierno de Trump, más sencillas y generosas”, dijo en un artículo del Dallas News.Aclara que la actual regla no castiga a las personas por recibir ayuda de programas sociales, como cupones de alimentos o fondos para vivienda, pero explica que los inmigrantes son calificados en forma negativa para una visa si la evaluación económica revela que podrían mantener el uso constante de programas sociales.“Las excepciones son si la persona depende principalmente de asistencia en dinero en efectivo o si recibe atención institucional de largo plazo del Medicaid”, señala.Los oficiales de USCIS que revisan las peticiones aplican la regla de 1999 sobre carga pública.“Si USCIS requiere información o evidencia adicional para hacer una determinación de inadmisibilidad de carga pública bajo el estatuto y de acuerdo con la Guía de Aplicación Provisional de 1999, le enviaremos otro RFE o NOID”, explica la agencia.El RFE (en inglés) es un Requerimiento de Evidencia y un NOID (en inglés) es una Notificación de Intento de Negación.Se recomienda a los inmigrantes tener asesoría legal al momento de solicitar cualquier beneficio, incluida la Residencia Permanente.