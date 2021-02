Inmigrantes residentes crecen un 28% en Carolina del Sur

Los inmigrantes del estado pagan $ 2.6 mil millones en impuestos y tienen $ 7.2 mil millones en poder adquisitivo

- New American Economy (NAE), una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, lanzó la edición 2021 de su Map the Impact, un mapa interactivo e informe que cuantifica las contribuciones de los inmigrantes y el poder de voto en todo el país, junto con un nuevo dato interactivos con los hallazgos más significativos.El análisis de NAE encuentra que la cantidad de inmigrantes en Carolina del Sur aumentó en un 27.9% entre 2014 y 2019, lo que representa un aumento de 62,929 nuevos residentes. Es más, los inmigrantes de Carolina del Sur pagaron más de $ 2.6 mil millones en impuestos y ejercieron $ 7.2 mil millones en poder adquisitivo.Map the Impact utiliza datos de la encuesta sobre comunidades estadounidenses de 2019 y proporciona información valiosa sobre cómo los inmigrantes están contribuyendo a la economía estadounidense a través de sus contribuciones fiscales, el poder adquisitivo del consumidor, las tasas de espíritu empresarial y más en los 50 estados y Washington DC.En 2019, los hogares de inmigrantes pagaron alrededor de $ 2.6 mil millones en impuestos (incluidos $ 766.4 millones en impuestos estatales y locales y $ 1.8 mil millones en impuestos federales). Ese mismo año, tenían más de $ 7.2 mil millones en poder adquisitivo.Hay 22,365 empresarios inmigrantes en Carolina del Sur, con ingresos comerciales totales de $ 609.6 millones El número de inmigrantes en Carolina del Sur aumentó un 27,9% entre 2014 y 2019, lo que representa un aumento de 62,929 nuevos residentes. Ahora hay 288,580 inmigrantes viviendo en el estado, lo que representa el 5.6% de la población.En 2019, había 6.493 estudiantes internacionales en colegios y universidades de Carolina del Sur que apoyaron 1.954 empleos y cuya contribución económica fue de $ 199.2 millones.En 2019, había 114,902 votantes inmigrantes elegibles.“Estos datos muestran el papel central que juegan los inmigrantes en todos los estados del sindicato como trabajadores, consumidores, empresarios y propietarios de viviendas”, dijo John Feinblatt, presidente de New American Economy. “Los hallazgos muestran que la inmigración crea una oportunidad económica: crea empleos, llena las brechas de la fuerza laboral y ayuda a las comunidades a prosperar”.New American Economy (NAE) ha creado una coalición de líderes cívicos, empresariales y culturales que abarcan el espectro político y representan a los 50 estados. NAE aboga por una reforma migratoria inteligente de cuatro maneras: 1) utilizamos investigaciones poderosas para demostrar cómo la inmigración impacta nuestra economía, 2) organizamos campeones a nivel de base y de influencia para generar apoyo para la inmigración, 3) nos asociamos con el estado y líderes locales para abogar por políticas que reconozcan el valor que los inmigrantes agregan localmente, y 4) mostramos las contribuciones de los inmigrantes a la cultura estadounidense a través del cine, la comida, el arte, los deportes, la comedia y más. Visite www.NewAmericanEconomy.org para obtener más información.