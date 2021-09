Instagram es perjudicial para los adolescentes y Facebook lo sabe

"Las características de Instagram se exacerban mutuamente para crear una tormenta perfecta", dice una investigación interna.Facebook ha constatado en repetidas ocasiones que su aplicación Instagram es perjudicial para algunas adolescentes.Este medio citó estudios de la empresa tecnológica de los últimos tres años que examinaron cómo la red social de imágenes afecta a los usuarios jóvenes, y en especial a las adolescentes.Entre aquellos que declararon tener pensamientos suicidas, el 13% de los usuarios en Reino Unido y el 6% en Estados Unidos atribuyeron el problema a Instagram, según una presentación interna de Facebook."El 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram las hacía sentir peor", escribieron los investigadores. Facebook también descubrió que el 14% de los hombres de EE.UU. dijeron que Instagram les hacía sentir peor sobre sí mismos.Aunque Facebook concluyó que un gran porcentaje de adolescentes no se ve perjudicado por Instagram, las características que la empresa de redes sociales identificó como las más perjudiciales son clave en su composición.Según el informe, los investigadores advirtieron que la página de exploración de Instagram, que ofrece a los usuarios publicaciones seleccionadas de una amplia gama de cuentas, puede empujar a los usuarios a contenidos que pueden ser perjudiciales. La aplicación también tiene una cultura de publicar solo las mejores fotos y momentos, y funciona como un producto adictivo.Altos ejecutivos han revisado la investigación, que se citó en una presentación realizada el año pasado al consejero delegado Mark Zuckerberg. Aún así, Facebook ha luchado, según los informes, para gestionar el problema y mantener a los usuarios comprometidos y conectados. Facebook también está creando una versión de Instagram para niños menores de 13 años.Los usuarios jóvenes son la clave del éxito de Instagram. Más del 40% de los usuarios de Instagram tienen 22 años o menos, según el material consultado por el medio citado.La jefa de políticas públicas de Instagram, Karina Newton, respondió a la información y dijo que la compañía está investigando formas de alejar a los usuarios de la obsesión por ciertos tipos de publicaciones de Instagram."Estamos explorando formas de incitarlos a mirar otros temas si están mirando repetidamente este tipo de contenido", dijo Newton. "Somos cautelosamente optimistas de que estos empujones ayudarán a apuntar a la gente hacia el contenido que les inspira y eleva, y en mayor medida, cambiará la parte de la cultura de Instagram que se centra en cómo se ve la gente", agregó.El informe incrementó las preocupaciones de al menos un legislador sobre la exploración de Facebook de una versión infantil de Instagram. La congresista demócrata por Massachusetts Lori Trahan ha hecho de la salud mental de los niños en relación con el uso de las redes sociales una prioridad clave y anteriormente reprendió a Facebook por considerar un producto de este tipo.Tras el informe, Trahan pidió a Facebook que "abandone inmediatamente los planes de Instagram para niños" y se centre en cambio en la protección de los usuarios jóvenes existentes."Los documentos internos de Facebook demuestran que la incapacidad de la compañía para proteger a los niños en Instagram –especialmente a las niñas– es una absoluta negligencia y ha estado ocurriendo durante años", dijo Trahan en un comunicado."Facebook no tiene nada que hacer desarrollando plataformas de redes sociales adicionales explícitamente diseñadas para nuestros niños cuando no se puede confiar en que mantengan su actual casa en orden", agregó.La congresista Cathy McMorris Rodgers, republicana por Washington, la principal republicana del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, también ha hecho de la salud mental de los niños en Internet una piedra angular de su plataforma.En una declaración el martes, dijo que Facebook "se negó a cumplir" con una solicitud de los republicanos en el comité en marzo pidiendo su investigación interna sobre el impacto de sus productos en la salud mental de los niños.Un representante de Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la acusación."Esto también nos hace preguntarnos qué más están ocultando", dijo McMorris Rodgers. "Seguiremos exigiendo transparencia a Facebook y a otras grandes empresas tecnológicas, especialmente en lo que se refiere al daño que sus productos tienen en nuestros niños".Los republicanos han hecho circular borradores de discusión de proyectos de ley, incluyendo uno que exigiría a plataformas como Facebook presentar informes periódicos a la Comisión Federal de Comercio sobre el impacto de sus empresas en la salud mental de los niños.Facebook "sabe que Instagram es tóxico para los adolescentes, pero no les importa: están demasiado ocupados cerrando el paso a los conservadores y reprimiendo la libertad de expresión", dijo en Twitter el senador republicano por Missouri Josh Hawley.El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, calificó las conclusiones del informe de "espantosas" en un tuit y dijo que "exigiría respuestas a Mark Zuckerberg".El comisionado demócrata de la Comisión Federal Democrática de Comercio, Rohit Chopra, tuiteó más tarde: "Dados los incentivos financieros incrustados en su modelo de negocio basado en la vigilancia, es una señal más de que no se puede confiar en la empresa con nuestros datos".