Instagram Kids

Facebook lanzaría versión para personas menores de 13 años en una experiencia supervisada.

Muchos servicios de internet entran en un dilema cuando les toca enfrentar el mercado infantil. Por un lado, se busca alejar a los menores de todo lo que se involucra en la red, pero al mismo tiempo, el funcionamiento de redes sociales, como es el caso de Instagram, se han vuelto tan indispensables en el día a día, que no se puede ignorar en una solución.Facebook Inc. está creando una versión de la herramienta para compartir fotos, Instagram, específicamente para personas menores de 13 años, un esfuerzo por poner sus populares productos en manos de la próxima generación de usuarios de internet.La nueva aplicación se anunció internamente el pasado jueves, pero aún no ha sido lanzada al público. Actualmente, Instagram requiere que los usuarios sean mayores de 13 años. BuzzFeed News informo previamente sobre Instagram Kids.Instagram se ha convertido en uno de sus productos más populares en un momento en que su principal propiedad de redes sociales no ha tenido eco entre algunos de los usuarios más jóvenes.“Cada vez más, los niños les preguntan a sus padres si pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos”, dijo el portavoz de Facebook Joe Osborne, en un comunicado.“En este momento no hay muchas opciones para ellos, por lo que estamos trabajando en la creación de productos adicionales, como hicimos con Messenger Kids, que sean adecuados para niños, pero administrados por sus padres. Estamos explorando traer una experiencia supervisada a Instagram para ayudar a los niños a mantenerse al día con sus amigos, descubrir nuevos pasatiempos e intereses, y más”.Messenger Kids es una versión de la aplicación de mensajería de Facebook para preadolescentes. Esa aplicación incluye una serie de controles parentales, pero una falla que presentó anteriormente permitía a algunos niños chatear con personas que sus padres no habían aprobado. El incidente generó preocupación entre los reguladores de que la aplicación no protegía adecuadamente a los niños.Una de las principales preocupaciones de Facebook con respecto al uso de redes sociales por parte de menores de edad, es la exposición al Bullying. Para evitar esas situaciones Instagram señala:Si una cuenta se está utilizando exclusivamente para acosar u hostigar a alguien, o si la finalidad de una foto o de un comentario es acosar u hostigar a alguien, repórtalo. También puedes obtener información sobre lo que puedes hacer si crees que alguien se está haciendo pasar por ti o por otra persona en Instagram. Después de reportar el abuso, piensa si quieres bloquear a esa persona.Stopbullying.gov, - ConnectSafely.org, Beatbullying.org