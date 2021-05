Instagram te permite bloquear Mensajes Directos

Es una herramienta opcional que permite bloquear automáticamente chats privados que contengan palabras, frases o emojis abusivos.

Instagram ha incorporado nuevas funciones para ayudar a sus usuarios a combatir el abuso en su plataforma, y entre ellas destaca especialmente un filtro con el que las personas pueden bloquear de forma automática los Mensajes Directos (DM) con contenido nocivo.Instagram ya había introducido herramientas para endurecer las sanciones contra quienes acosaban a usuarios a través de los DM, pero ahora ha apostado por medidas para que las personas no lleguen a recibir estos mensajes, como ha anunciado la compañía propiedad de Facebook en un comunicado.Entre las novedades se encuentra el filtro de mensajes directos, una herramienta que pueden activar los usuarios que lo deseen -en los ajustes- y que filtra las peticiones para abrir chats privados que contengan palabras, frases o emojis ofensivos.La herramienta funciona de manera automática, por lo que los usuarios no llegan a ver los mensajes abusivos, y funciona de una manera similar a los filtros en los comentarios que la red social ya aplica, con los que permite bloquear determinadas palabras a cada usuario.Las personas podrán elegir entre una lista predefinida de términos ofensivos creada por Instagram junto con organizaciones anti acoso, pero también podrán introducir manualmente las palabras que consideren ofensivas para que los mensajes no se les muestren.Al utilizar esta herramienta, Instragram avisa a los usuarios antes de abrir un DM que contiene lenguaje ofensivo y, si estos deciden abrirlo igualmente, las palabras filtradas quedan ocultas, pero sigue existiendo una opción para mostrarlas. Después de esto, los usuarios de Instagram tienen la opción de aceptar la solicitud de chat, eliminarla o denunciar.La función de filtros funciona directamente desde el propio dispositivo del usuario y no comparte ninguna información con los servidores de Instagram sobre los chats, para mantener la privacidad.Instagram ha anunciado que los filtros de mensajes directos se lanzarán “en las próximas semanas” en varios países, y que planea que la característica llegue también al resto de regiones.Asimismo, la plataforma ha incorporado también nuevas funciones contra el acoso para evitar que las personas que un usuario haya bloqueado vuelvan a contactar con él a través de una cuenta nueva en la red social.Al utilizar esta característica, los usuarios tienen la posibilidad de restringir no solo su cuenta sino también de “bloquear de forma preventiva” las cuentas que pueda crearse en el futuro.Además, como forma de filtrar el contenido ofensivo en los comentarios por parte de los usuarios que así lo hayan elegido, Instagram ha ampliado ahora su capacidad para detectar términos malsonantes, y pasará a bloquear también formas comunes de insultos mal escritos.