Investigación global revela secretos financieros de los más ricos, entre ellos presidentes y políticos de Latinoamérica

Más de 600 reporteros de todo el mundo examinaron 11.9 millones de registros financieros que muestran cómo se mueve el dinero en los paraísos fiscales. Sociedades opacas de ex presidentes colombianos, políticos mexicanos, artistas y deportistas, así como negocios de la familia del mandatario chileno Sebastián Piñera salen a la luz.Una investigación periodística global denominada Pandora Papers publicada el domingo revela cómo el opaco sistema de paraísos fiscales en el mundo es utilizado por mafiosos, políticos, empresarios, personalidades del espectáculo y el deporte, regímenes autoritarios y, en el caso de 14 países, sus mandatarios, para ocultar sus fortunas y mover su dinero lejos de los ojos del público y las autoridades.En Latinoamérica, los principales hallazgos apuntan a tres presidentes actuales o sus familias -Sebastián Piñera de Chile, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader- y 11 exmandatarios que utilizaron empresas en paraísos fiscales para hacer negocios a espaldas de los fiscalizadores en sus países, según publica el diario español El País, uno de los participantes en la investigación.En el caso del presidente chileno, Sebastián Piñera, en diciembre de 2010 su familia vendió un proyecto minero a un amigo suyo cuya operación se detalla en dos actas, una firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.Este contrato establecía un pago en tres cuotas. El último pago dependía de que Chile no cambiara sus regulaciones ambientales que obstaculizaran la instalación de la mina y un puerto. Pero dichos cambios dependían de decisiones del Gobierno de Piñera, quien presidió Chile por primera vez entre 2010 y 2014, según reporta el medio chileno CIPER.En el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, la investigación demostró que este tuvo hasta 14 sociedades offshore y las cerró después de que Ecuador prohibió a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.En cuanto a Abinader, los periodistas encontraron que este tenía dos sociedades en Panamá que inscribió antes de asumir el cargo.Abinader se registró como beneficiario en 2018, años después de que entró a regir una ley que obliga a las empresas a hacer pública la identidad de sus dueños.Otro de los nombres que aparecen en los archivos analizados es el de Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien fue presidente de Perú entre 2016 y 2018.El medio peruano Convoca, uno de los aliados en el proyecto, reveló que Kuczynski adquirió una empresa en Islas Vírgenes Británicas en 2004 que utiliza como propietaria de sus casas en Perú.Y aunque declaró ante el Congreso de la República que la sociedad era para tener los inmuebles, los documentos de la firma revelan que la compañía también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera.Según publica el diario El País, al menos 92 políticos o altos funcionarios latinoamericanos crearon sociedades opacas que aparecen en los documentos analizados. Algunos de ellos son el expresidente de Paraguay, Horacio Cortes, y los exmandatarios colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria.También aparecen los nombres de los políticos mexicanos Julio Scherer Ibarra y Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes de la Administración López Obrador.También aparecen María Asunción Aramburuzabala y Germán Larrea, dos de los empresarios más ricos de México.En Costa Rica, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que Dos Pinos, una de las cooperativas más grandes del país, inscribió una sociedad offshre en Panamá que hasta ahora se mantuvo en secreto, al mismo tiempo que enfrentaba una investigación de las autoridades penales y fiscales de su país por utilizar otras empresas en paraísos fiscales para pagar los salarios de sus altos ejecutivos, un caso por el cual terminó pagando multas de casi 1.5 millones de dólares.La investigación de ICIJ y sus socios revela opacas transacciones de dinero alrededor del mundo. Por ejemplo, los periodistas del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) demostró que Siniša Mali, el exalcalde de la ciudad de Belgrado, Serbia, compró en secreto 24 apartamentos en la costa del Mar Negro en Bulgaria.En 2015, cuando surgieron los primeros rumores de la compra, Mali afirmó que solo era dueño de un apartamento y ocultó que en realidad tenía otras 23 propiedades en el mismo complejo.En España, el diario El País publica que Corina Larssen, la mujer alemana que mantuvo una relación con el rey emérito Juan Carlos I planeó en 2007 que en caso de que ella muriera, los administradores de un fideicomiso entregaran al entonces monarca un tercio de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudí, una aventura en el que participaron más de una docena de empresas españolas para invertir en proyectos de infraestructura y telecomunicaciones en Arabia Saudí. El fondo fue patrocinado por Juan Carlos I y Larssen, pero fracasó principalmente por la falta de interés e inversión de los saudíes.El diario español también encontró que el cantante Julio Iglesias tiene un entramado de al menos 20 sociedades creadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Otros nombres españoles vinculados con sociedades en paraísos fiscales son el cantante Miguel Bosé y el entrenador de fútbol Pep Guardiola, quien tuvo una cuenta corriente sin declarar en Andorra hasta el 2012. Ese año regularizó los fondos en España aprovechando una amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.En Reino Unido, los reporteros encontraron nuevos detalles de donantes extranjeros que financiaron millones de dólares al Partido Conservador de actual primer ministro Boris Johnson.La investigación también toca Estados Unidos. El diario The Washington Post adelantó que esta semana publicará historias de como estados como Dakota del Sur y Nevada también han adoptado leyes que favorecen las operaciones financieras secretas y se han convertido casi en paraísos fiscales en territorio estadounidense.En la investigación periodística global participaron más de 600 reporteros de 117 países, liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Las primeras historias fueron publicadas simultáneamente el domingo poco después del mediodía (hora del Este) y se prevé que se publiquen más reportajes durante esta semana.La masiva investigación, denominada Pandora Papers, fue posible gracias a la filtración de 11.9 millones de documentos filtrados de 14 bufetes o agencias que operan en paraísos fiscales y que terminaron en manos de ICIJ.Durante un año, la organización y sus reporteros aliados examinaron los archivos financieros para revelar fortunas ocultas en paraísos fiscales alrededor del mundo.Entre los archivos que obtuvo ICIJ hay 6.4 millones de documentos como contratos legales, hojas de beneficiarios de empresas y fideicomisos, además de 1.2 millones de correos electrónicos y casi tres millones de imágenes, entre ellas copias de pasaportes y diagramas que muestran la estructura de empresas y fideicomisos.Antes de Pandora Papers, ICIJ y sus reporteros aliados realizaron proyectos similares, que desataron escándalos financieros en diversos países.Quizá el más conocido hasta ahora es Panama Papers, una investigación publicada en 2016 que reveló al mundo como algunas de las personas más ricas del planeta utilizaban una red de paraísos fiscales, empresas y cuentas bancarias opacas para ocultar sus fortunas. Políticos, empresarios, mandatarios y miembros del crimen organizado utilizaban los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para mover su dinero.