Investigan entrada de más personas sin vacunar para el Abierto de Australia

Las autoridades fronterizas de Australia investigan al menos otros dos casos de personas vinculadas al Abierto de Australia que han entrado en el país sin vacunar, reconoció el jueves el Gobierno australiano, después de que se cancelara el visado del tenista serbio Novak Djokovic."Estoy al tanto de esas acusaciones y puedo asegurarles que la Fuerza Fronteriza Australiana está investigando eso ahora", dijo hoy la ministra australiana de Interior, Karen Andrew.Las autoridades investigan a un tenista y a un oficial a los que ya se les ha permitido entrar en el país para acudir al torneo, que se juega en la ciudad de Melbourne entre el 17 y el 30 de enero.La federación de tenis de Australia había asegurado hoy que a otros participantes del Abierto de Australia se les permitió ingresar al país después de contraer covid en los últimos seis meses, utilizando la misma exención que solicitó Djokovic.La investigación se lleva a cabo mientras el tenista serbio se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades de Australia le revocaran su visado por incumplir las medidas contra la covid-19 y a la espera de que un tribunal decida el lunes sobre su deportación.El número uno del mundo llegó la noche del miércoles a Australia con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado, pero poco después las autoridades fronterizas le cancelaron el visado.Los abogados del tenista recurrieron hoy la decisión de las autoridades y el Tribunal del Circuito Federal programó una vista para el próximo lunes para decidir si Djokovic es deportado del país."No es apropiado para mí ver el historial médico del señor Djokovic. No sería justo que lo hiciéramos (...) Pero todo lo que puedo decir es que la prueba de exención médica que se proporcionó se consideró insuficiente", manifestó hoy el primer ministro australiano, Scott Morrison.La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.