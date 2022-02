IRS alerta que el formulario 6419 tiene errores y puede afectar a los beneficiarios en sus impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que están investigando quejas de los contribuyentes, quienes señalan que el formato 6419 no refleja el monto correcto de los pagos recibidos en 2021 correspondientes al Crédito Tributario por Hijos. Por lo anterior, existe la posibilidad de que se retrasen las devoluciones de los impuestos o que deban regresar dinero al IRS para este sector de contribuyentes.Esta situación pone en aprietos a un grupo de los 36 millones de familias que recibieron los pagos adelantados a lo largo de seis rondas mensuales, que iniciaron en julio y concluyeron en diciembre del año pasado, de este crédito tributario. Un gran porcentaje de contribuyentes esperan los reembolsos para tener dinero extra y esto puede demorar dicho objetivo en caso de que existan errores en los montos recibidos.El formato 6419 es fundamental, la información que está en el documento le permite a las personas elegibles a presentar su declaración de impuestos, dependiendo de las cantidades recibidas durante las seis rondas adelantadas, el IRS otorgará a los padres de los menores beneficiados más dinero o tendrán que devolver un porcentaje del recurso que obtuvieron.Incluso, la agencia federal ha hecho énfasis en que el formato 6419 es necesario para la temporada de impuestos, la cual comenzó a inicios de esta semana, el lunes 24 de enero.El documento incluye el monto de los pagos anticipados del crédito fiscal que los contribuyentes recibieron en 2021 y el número de hijos calificados que se utilizaron para calcular los pagos anticipados. Las personas deben guardar éste y cualquier otro documento del IRS sobre los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos con sus registros tributarios.Ante lo ocurrido, la agencia federal informó que está trabajando para tener certeza del número exacto de contribuyentes afectados.Ken Corbin, director de experiencia del contribuyente del IRS, dijo que un pequeño grupo de declarantes tiene dificultades con el formato, agregó que quienes tienen este tipo de afectaciones recientemente cambiaron de cuentas o de banco en el mes de diciembre y quizá esa es la explicación al problema.“Entonces, los formatos pueden no reflejar lo que el contribuyente realmente recibió”, dijo Corbin ante los medios de comunicación. El representante del IRS añadió que el objetivo de la agencia tributaria es que los contribuyentes tengan la información que necesitan para presentar una declaración precisa.El IRS instó a los contribuyentes a que si tienen indicios de que las cifras no coincidan en el formato 6419 ingresen al sitio del Crédito Tributario por Hijos, donde podrán tener el acceso al total que la familia beneficiaria recibió a lo largo de las seis rondas de 2021Por otra parte, si alguno de los declarantes llegara a colocar cierta cantidad de dinero en el formato 6419 sin verificarla, no hay tanto problema, ya que existe la posibilidad de que el IRS lo corrija automáticamente en la declaración, en caso de que la cantidad de dinero esté incorrecta.