IRS confirma que extiende plazo para declarar impuestos

Se podrá hacer hasta el 17 de mayo

La agencia tributaria da algo más de un mes extra para que los contribuyentes puedan "navegar las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia” del coronavirusEl Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés) volverá a extender este año la fecha de declaración de impuestos como consecuencia de la pandemia. La nueva fecha límite será el 17 de mayo (en lugar del 15 de abril, como es costumbre).El comisionado de IRS, Chuck Rettig, confirmó la extensión que ya había adelantado a la prensa un asistente del Congreso. La fuente anónima había sugerido que la nueva fecha sería el 15 de mayo, pero cae en sábado. Por lo general, si plazo para declarar impuestos acaba en fin de semana, se extiende al siguiente lunes.“Este sigue siendo un momento difícil para muchas personas, y IRS quiere continuar haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia”, dijo Rettig. El comisionado añadió que los contribuyentes no deben atrasar su declaración sin necesidad, especialmente si tienen que recibir dinero de la agencia federal.IRS puso el énfasis en el que el tiempo adicional es solo para las declaraciones federales, no para las estatales, por lo que los contribuyentes deben consultar con sus agencias tributarias estatales si hay algún cambio en los plazos.La extensión de un mes no da tanto tiempo adicional a los contribuyentes como la del año pasado, cuando el límite para declarar impuestos fue el 15 de julio. Aún así, puede facilitar a muchos contribuyentes el control de sus finanzas, así como los cambios fiscales que entraron en vigor este mes tras la firma del Plan de Rescate Estadounidense (que incluye la tercera ronda de cheques de estímulo y la extensión de la prestación semanal por desempleo).La nueva ley hace que los primeros $10,200 de beneficios por desempleo queden libres de impuesto para las personas con ingresos anuales inferiores a $150,000 dólares en 2020. Este será un cambio significativo para muchas personas que perdieron su trabajo durante la pandemia.IRS dijo la semana pasada que proporcionaría un borrador a los contribuyentes que declaren en papel y que se coordinaría con las empresas de software. Las personas que son elegibles para la exención de impuestos pero que ya presentaron su declaración de 2020 no deben presentar otra hasta que IRS emita una guía adicional, tal y como informó la propia agencia.“Presentar [la declaración de impuestos] electrónicamente con depósito directo es la forma más rápida de obtener reembolsos”, dijo. Los contribuyentes que presentan sus declaraciones de esta manera generalmente pueden esperar recibir cualquier reembolso dentro de los 21 días.