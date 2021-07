IRS no comunica lo suficiente a los contribuyentes el origen de los retrasos

La poca comunicación frustra a familias por retrasos en la devolución de impuestos

Hasta el 17 de julio el Servicio de Rentas Internas informó que contaba con 15.6 millones de declaraciones individuales de impuestos que aún no procesa, lo que pone riesgo la distribución del crédito tributario por hijosEl informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) afirma que el Servicio de Rentas Internas (IRS) no comunica lo suficiente a los contribuyentes el origen de los retrasos en las devoluciones de impuestos, los reembolsos, los cheques de estímulo y los créditos tributarios por hijos que está frustrando a las familias estadounidenses que aún no reciben el dinero que les corresponde.Esta situación está provocando que muchas familias con dificultades económicas todavía están esperando que el IRS les envíe sus reembolsos de impuestos, los pagos del estímulo o las cuotas mensuales del crédito tributario por hijos, o los tres apoyos juntos. En mayo varios de los usuarios de redes sociales reclamaron a la oficina federalque aún no habían recibido su reembolso de impuestos de las prestaciones de desempleo.La GAO criticó el sitio web del IRS por no proporcionar suficiente información relevante sobre los retrasos en el procesamiento de las declaraciones de las personas. Además, menciona que “el mensaje automatizado del IRS en su línea telefónica gratuita para los contribuyentes individuales no ha sido actualizado para explicar los retrasos en los reembolsos o para incluir cualquier otra alerta asociada con la temporada de presentación de 2021”, dice el informe.El 15 de julio el IRS envió la primera tanda de pagos mensuales del crédito tributario anticipado por hijos por un valor aproximado de $15,000 millones de dólares a unos 35 millones de familias. El Tesoro y el IRS dijeron que la semana pasada distribuyeron más de 2.2 millones de pagos adicionales de estímulo por un total de $4,000 millones de dólares en el marco del Plan de Rescate Americano.Además casi 4 millones de contribuyentes que pagaron de más sus impuestos por la compensación de desempleo han recibido reembolsos por un promedio de $1,265 dólares.Esto es una buena noticia para las familias que han recibido su dinero, pero también alimenta la frustración de otros que aún no han recibido sus pagos. Una página de Facebook, que cuenta con más de 1000 suscriptores, documenta las historias de personas que no han recibido el tercer pago del cheque de estímulo.Relacionado: $12,200 dólares del IRS: el monto para una familia con dos hijos menores de 18 años que cobre el crédito tributario por hijos y cheque de estímuloSin embargo, el IRS cuenta con una enorme acumulación de declaraciones sin procesar. Hasta el 17 de julio el IRS informó que contaba con 15.6 millones de declaraciones individuales que aún no procesa.Esto significa que si aún el IRS cuenta con retrasos en la declaración de impuestos del 2020, la agencia federal no podrá determinar la elegibilidad de las familias de los niños que pueden recibir el crédito tributario. Esta situación ocasionará que en la página web del sitio del IRS podrán ver una nota que dice que no son elegibles para el crédito fiscal o que el crédito está pendiente.