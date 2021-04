IRS ya liberó, unos 24 millones de cheques de estímulo

el 17 y el 24 de marzo

¿Verificaste tu estado de cuenta? Muy probablemente ya puedas disponer libremente del tercer cheque de estímulo de $1,400 que depositó el viernes el IRS a millones de cuentasDesde hoy, unos 24 millones más de beneficiarios del tercer cheque de estímulo pueden disponer libremente de los fondos.Millones de beneficiarios del tercer cheque de estímulo de $1,400 ya pueden disponer libremente de los fondos luego de que la mañana de el miércoles, 7 de abril, el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento del Tesoro, Nacha y los bancos liberaran oficialmente los depósitos directos con el dinero que antes aparecían pendientes o provisionales.Hoy es la fecha oficial de pago para el nuevo lote de envíos de la tercera ronda en virtud del “Plan de Rescate Estadounidense”, confirmó el IRS en un comunicado en su página web.En un comunicado la semana pasada, la agencia dijo que estaba procesando 4 millones de pagos en esta ola. Sin embargo, en la nueva entrada en IRS.gov, la agencia señala que los envíos de esta tanda ascienden a 25 millones de pagos, la mayoría mediante depósitos directos.“En total, este cuarto lote de pagos contiene 24 millones de depósitos directos (con un valor total de más de $33,000 millones de dólares) y más de 1 millón de cheques en papel (para un valor total de cerca de $3,000 millones)”, lee el comunicado de la oficina.El procedimiento para distribuir los lotes comienza los viernes cuando la entidad inicia el trámite de depósito. Cada transferencia que inicia el viernes estará disponible para uso de los beneficiarios el miércoles de la siguiente semana.Los recipientes de los dos grandes lotes anteriores,, pudieron acceder al dinero a eso de las 9 a.m. Las anteriores fueron las fechas seleccionadas por el IRS y el Departamento del Tesoro para que se hiciera efectiva la transacción.En el caso de los estadounidenses que recibirán el dinero por correo postal como cheque en papel, las autoridades no han especificado posibles fechas de llegada.De este nuevo lote se benefician los recipientes de programas como los del Seguro Social que no declaran impuestos, y de la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB); así como personas que no están obligadas a declarar impuestos, pero que este año lo hicieron por primera vez para reclamar el cheque de estímulo.Además, como parte de este envío, el IRS procesó pagos adicionales para contribuyentes que recibieron un pago incompleto a principios de marzo porque la agencia evaluó la declaración de impuestos de 2019 y luego tuvo que hacer un reajuste en el monto porque recibió la planilla del 2020.