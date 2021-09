Isaac Alarcón queda fuera en Dallas Cowboys para temporada 2021

El liniero ofensivo será parte de las prácticas sin posibilidades de jugar la temporada.En el día de los últimos recortes de plantillas para la siguiente temporada de la NFL, el mexicano Isaac Alarcón no logró su cupo con Dallas Cowboys al ser excluido del roster de 53 jugadores, aunque no fue cortado.Este 31 de agosto todas las franquicias de la NFL deben reducir sus planteles después de que terminó de forma oficial la pretemporada y a algunos no los cortan, pero los colocan en la lista de la escuadra de prácticas, situación en la que se encuentra el mexicano.El tackle de 23 años de edad, originario de Monterrey, seguirá como parte del proceso de desarrollo en los Cowboys, pero no está contemplado para jugar de entrada en toda la temporada y esperará a que sea en 2022 su año en que pueda formar parte del equipo.El mexicano tuvo participación durante la pretemporada de forma constante con el equipo e incluso se llegó a pensar que si se quedaría en el roster final. Isaac Alarcón llegó a la NFL producto del programa International Pathway donde Dallas puso la mirada en él y desde la temporada previa se mantuvo entrenando con la franquicia de la estrella solitaria aunque no jugó en fase regular.“Ahora mismo, sólo pienso quedarme con los Cowboys, Quiero a este equipo. Agradezco a Dios cada día por la oportunidad que tengo. Mis entrenadores y compañeros me dijeron que he mejorado mucho desde la temporada pasada. Ahora mismo soy capaz de jugar en pretemporada."Agradezco a Dios que no jugué el año pasado porque no estaba listo mentalmente, para ser honesto. Este año mejoré mi conocimiento, ha sido realmente bueno”, señaló el mexicano luego del último juego de pretemporada donde los Cowboys cayeron ante Jacksonville Jaguars.