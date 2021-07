Iván Duque afirma que solo algunos mercenarios colombianos conocían la "operación criminal"

Para asesinar a Jovenel Moise

El jefe de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Vargas, que colabora en las investigaciones del magnicidio en Haití, dijo que los exmilitares colombianos implicados alegan que la intención era arrestar al presidente haitiano "y ponerlo a disposición de la DEA".Mercenarios colombianos detenidos por el, aseguraron que fueron contratados para capturarlo y entregarlo a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), según declaró la policía de Colombia que apoya la investigación.El general Jorge Vargas, jefe del organismo, dijo en rueda de prensa que los exmilitares dieron esa versión en el marco de las pesquisas que llevan a cabo las autoridades haitianas con el respaldo de agentes colombianos de inteligencia.Inicialmente su idea era "planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición -y esto es lo que dicen ellos (...)- de la DEA", refirió el oficial.Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de Puerto Príncipe. En el ataque, en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, resultó gravemente herida su esposa, Martine.Según Vargas, el comando se dividió en dos grupos, uno de siete hombres que fueron los que finalmente asaltaron la vivienda donde "no se produjo el supuesto arresto, sino la muerte del presidente". El resto del grupo les prestó apoyo.Las fuerzas haitianas mataron a tres colombianos y detuvieron a otros 18 supuestamente implicados.Vargas no ofreció más detalles sobre la versión de los mercenarios sobre el supuesto plan de captura ni la relación con la DEA, pero sugirió que pudo tratarse de un engaño y que solo unos cuantos sabían el propósito real de la operación.Esta misma teoría fue compartida por el presidente, quien declaró a una emisora que "todo apunta" a que entre los exmilitares que viajaron a Haití solos algunos sabían del propósito real de la operación."Hay un grupo importante (de mercenarios colombianos) que fueron llevados con una supuesta misión de protección, pero dentro del grupo hay uno más reducido que eran los que aparentemente tenían el conocimiento detallado de lo que sería una operación criminal", sostuvo el mandatario colombiano.Y añadió que Colombia está aportando esa información "para que las autoridades haitianas reconstruyan todo el rompecabezas".La policía colombiana estableció que los exmilitares Duberney Capador y Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta "operación de arresto".Ellos informaron a los demás colombianos "que esa era la actividad que iban a realizar", recalcó el general Vargas.Sin embargo, la investigación no ha determinado si en algún momento comunicaron a los otros miembros del comando sobre el complot para asesinar a Moise.Capador y Rivera viajaron en mayo a República Dominicana para cruzar la frontera con Haití, donde tuvieron contacto cada uno con más de 10 personas, detalló por su parte el comandante de la policía.Entre otras personas, se reunieron con el doctor, presunto autor intelectual del complot contra Moise, y James Solages, detenidos por su presunta participación en plan, agregó. VargasLos mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security, con sede en Miami.Las autoridades siguen la pista de otros posibles autores intelectuales del magnicidio, así como de un grupo de reclutamiento técnico y otro conformado para recaudar fondos. Veintiún personas han sido detenidas incluidos 18 colombianos y tres haitianos.El jefe de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, desmintió el jueves un reporte de Noticias Caracol, un noticiero televisivo, según el cual el primer ministro interino Claude Joseph era el autor intelectual del asesinato del presidente Moise.“La policía advierte sobre toda la propaganda que crea una distracción”, señaló Charles en conferencia de prensa, y añadió que el gobierno no tiene ninguna prueba que respalde esas afirmaciones.“Estoy emitiendo un desmentido formal de esas afirmaciones”, dijo Charles, señalando que son “una mentira”.Joseph, el primer ministro interino, estaba a punto de ser sustituido cuando ocurrió el asesinato. Moise lo había asignado al puesto en abril luego de la renuncia de Joseph Jouthe, quien estuvo en el cargo poco más de un año.El asesinato de Moise ahondó más la grave crisis de este país de 11 millones de habitantes, cuyo liderazgo se disputan ahora el primer ministro Claude Joseph, Ariel Henry y Joseph Lambert, a quien un grupo de senadores respaldan como presidente provisional.