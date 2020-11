J.H. "Howie" Thompson es el Jefe de Policía de Greenville

- El administrador de la ciudad, John McDonough, nombró a J.H. "Howie" Thompson como jefe de policía de la ciudad de Greenville en una pequeña ceremonia sorpresa en el Centro de Aplicación de la Ley el pasado jueves. Thompson, quien fue nombrado subjefe de policía en noviembre de 2019, se ha desempeñado como jefe de policía interino de Greenville desde que el ex jefe Ken Miller renunció en diciembre de 2019.La Ciudad lanzó una búsqueda nacional de un nuevo jefe en febrero y suspendió la búsqueda a fines de mayo en medio de la pandemia de coronavirus y anunció que Thompson continuaría sirviendo como jefe de policía interino en el futuro previsible.Según McDonough, si bien Thompson inicialmente no se postuló para el puesto de Jefe de Policía, el liderazgo que ha demostrado durante los últimos 10 meses convenció a los líderes de la Ciudad de que él es la persona adecuada para el puesto.“Además, los resultados de las encuestas que realizamos al comienzo de nuestra búsqueda mostraron que, además de tener integridad, el candidato ideal debe tener el apoyo y el respeto de los empleados de GPD y la comunidad y el conocimiento de Greenville y sus problemas. No solo encarna todas las características, sino que después de trabajar estrechamente con el Panel Asesor de Ciudadanos sobre Seguridad Pública durante los últimos meses, creemos que el Jefe Thompson está calificado de manera única para liderar los esfuerzos de la Ciudad para desarrollar un sistema de seguridad pública equitativo y colaborativo y garantizar que Greenville es una ciudad segura y acogedora para todos los que viven, trabajan y visitan aquí”.Thompson comenzó su carrera policial en 1993 con el Departamento de Policía de Mauldin antes de unirse al Departamento de Policía de Greenville (GPD) en 1997. Durante los últimos 24 años, Thompson ha ascendido en las filas del departamento, adquiriendo una valiosa experiencia en todas las facetas de la aplicación de la ley.A lo largo de su mandato con GPD, se ha desempeñado en una variedad de capacidades, incluido el de oficial de entrenamiento de campo, vice detective de narcóticos, comandante del equipo SWAT y teniente de operaciones especiales/vicepresidente y narcóticos, donde aprovechó las asociaciones con SLED, la DEA y el FBI. para investigaciones conjuntas.También se desempeñó como Teniente de Patrulla Uniforme, donde supervisó un pelotón y representó a GPD en reuniones de asociaciones comerciales y de vecindarios, identificando tendencias y desarrollando estrategias para mejorar los esfuerzos de prevención del crimen en la comunidad.En 2015, se convirtió en miembro del personal de comando del departamento como Capitán de la División de Apoyo, que incluye tráfico, órdenes judiciales, seguridad judicial, oficiales de recursos escolares, el equipo de respuesta comunitaria, el equipo SWAT, el equipo de protección de dignatarios y el equipo de negociación de crisis.Thompson recibió una licenciatura en ciencias de la Universidad de Carolina del Sur y una maestría en justicia penal de la Universidad de Anderson. Se graduó de la Academia Nacional del FBI y del Instituto de Alta Dirección de Policía del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía.