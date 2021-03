Jaime Lozano: “Me visualizo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos”

México clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de vencer 2-0 a CanadáEl seleccionador del equipo mexicano sub-23, Jaime Lozano, reveló que lo que más le ha gustado de sus jugadores, clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, son las ganas de trascender y de ser mejores.“Lo que más me ha gustado son las ganas de trascender y después la calidad y las ganas de ser mejores que el de enfrente. Han puesto atención en los entrenamientos para plasmar una idea de juego, aunque hay matices en los partidos porque depende del rival”, dijo en una rueda de prensa.Triunfo ante CanadáMéxico venció por 2-0 a Canadá con goles de Uriel Antuna y Johan Vásquez, con lo que aseguró su clasificación a los Olímpicos de Tokio y accedió a la final que disputarán el próximo martes contra Honduras.Lozano explicó que sus futbolistas quieren escribir su propia historia y trascender, por lo que, después de haber logrado el objetivo principal, el pase (boleto) olímpico, irán por el título.“Llevamos cuatro partidos con la victoria y queda uno. Vamos a disfrutar el momento, a descansar, recuperarnos y buscar el martes ganar para que la Copa se quede en casa. Nos queda el último round y vamos a salir con todo a ganar “, agregó.Final por el título del PreolímpicoHonduras venció sorpresivamente a Estados Unidos 2-1 y será el rival de El Tri sub-23 y disputarán el título del Preolímpico de la Concacaf.Acerca del rival del martes, el entrenador Lozano comentó: “Honduras es aguerrido, con buenos jugadores. Cada pelota la disputan con todo lo que pueden; utilizan el contacto físico porque tienen buena talla, pero sobre todo son buenos jugadores y están bien dirigidos”.Posibles cambios en la alineación titularEl estratega dijo que todos sus futbolistas están en un nivel alto, listos para ser titulares y es posible de haga cambios en su alineación de la final porque algunos de los que jugaron ante Canadá, quizás no tengan tiempo de recuperarse.Quiénes serán los refuerzos en los Juegos OlímpicosLozano se negó a hablar de planes para los Juegos Olímpicos, dijo no tener idea de qué refuerzos llamar ni en qué posiciones porque su filosofía es ir día con día y desde esta noche se concentrará en estudiar a Honduras para buscar el título.“En una semana o en 15 días seguramente tendremos ciertos nombres y ciertas posiciones pero hoy no”, concluyó.El objetivo es la medalla de oro en Tokio 2020México ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y después de ser eliminado en la fase de grupos en Río de Janeiro 2016, buscará ser protagonista en Tokio.“Me visualizo escuchando el himno y con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero habrá que trabajar fuerte para conseguirlo”, concluyó.