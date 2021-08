Jaime Munguía va por Derevyanchenko y después por Jermall Charlo

El excampeón superwélter de la OMB no teme a los retos: quiere el cinturón del CMB en 160 libras sin importar a quién tenga que enfrentar.El mexicano Jaime Munguía afirmó este martes estar listo para ganar, sin importar el rival, la pelea eliminatoria que le dará derecho a retar al estadounidense Jermall Charlo por el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo."Para mí es un gran honor ser elegido para esa pelea y me encantaría pelear con Sergiy Derevyanchenko o el que sea, porque desde niño he querido ser campeón del mundo y si el camino es la eliminatoria ante Derevyanchenko la haré con gusto", confesó el pugilista.Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, anunció que, a falta de confirmación, el rival de Munguía sería el ucraniano Sergiy Derevyanchenko, y el ganador de la batalla se convertirá en el retador oficial del campeón Jermall Charlo.Munguía, 24 años, con récord de 37 triunfos, 30 de ellos por la vía rápida y cero derrotas, reconoció en Derevyanchenko un duro oponente que demostró su potencial en aquella pelea que perdió por decisión unánime en 2019 ante el kazako Gennady Golovkin."Quiero y puedo ganar ante un rival como Derevyanchenko que ha peleado a nivel elite. Es un peleador fuerte, muy técnico, con grandes combinaciones, lo demostró ante Golovkin. Eso me servirá para que la gente crea más en mí y así ganar confianza", compartió.Jaime Munguía subrayó que la única manera de demostrar que está listo para medirse a Jermall Charlo es aprovechar la pelea de eliminatoria con un triunfo por la vía rápida."Sólo pienso en que puedo sacar la victoria para ir por Charlo; no me quiero presionar, no veo si voy a hacerlo peor o mejor que Golovkin para ganar a Derevyanchenko. Yo me voy a preparar para sacar la pelea por nocaut, eso es lo único que quiero".En su actuación más reciente, Munguía venció al polaco Kamil Szeremeta en seis episodios, en junio pasado, en batalla por el título intercontinental de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo.El mexicano enfatizó su deseo de convertirse en una figura del boxeo que perdure en la memoria de la afición."Voy paso a paso. Mucha gente ya me ve como una gran figura, yo quiero mantenerme ahí, y ser cada vez más grande; quiero quedar en el recuerdo de la afición del boxeo. La clave para lograrlo es la dedicación, el trabajo, aprender y nunca dejar de ganar".