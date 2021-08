Javier Aguirre no está conforme con la actuación de sus Rayados y eso que van invictos

Después de dirigir al Leganés español, el Vasco Aguirre intenta volver a ganar un título en México como lo hizo en 1999 con el PachucaLos Rayados de Monterrey van invictos en las primeras seis jornadas de la Liga MX y su entrenador Javier Aguirre no está conforme con lo mostrado hasta ahora. Suman 10 puntos y están a seis de igualar al América que es el puntero del campeonato.“Vamos despacio, no a la velocidad que quisiéramos, pero no hay que olvidar qué hay 17 fechas para conseguir un objetivo que es clasificar entre los cuatro primeros y después buscar el campeonato”, declaró Aguirre en la rueda de prensa previa a enfrentar a los Xolos.Sin embargo, el estratega reconoció que todavía no ha gozado de entrenar a su plantel completo y eso es parte de la no conquista de más victorias.“Hoy no hemos tenido ningún partido -y ya van seis- en que tengamos el plantel completo. No hemos podido trabajar con el plantel completo. Las circunstancias han hecho que no podamos ninguna de la semana entrenar con todos”, reconoció.Tijuana apenas suma dos puntos en el torneo y llegará con hambre de puntos para salir del último lugar de la tabla. Los regiomontanos no se confían y su entrenador lo confirma: “Debemos ganar el partido, intentaremos hacerlo para no rezagarnos de los primeros lugares”.Rogelio Funes Mori, su goleador histórico, es seria duda para el juego de este viernes en el Estadio Caliente por un golpe recibido en el partido del All Star Game entre la Liga MX y la MLS.