Javier Báez se roba el show con un increíble recorrido de bases

El Mago sigue haciendo de las suyas, esta vez provocando errores en la defensa de Pirates.Una genial jugada de parte de Javier Báez está en boca de todos después de hacer un gran recorrido de bases gracias a engaños en el juego de este jueves entre Chicago Cubs contra Pittsburgh Pirates en actividad de la MLB.En la parte alta del tercer acto del último juego de la serie entre Cubs y Pirates el jueves, el puertorriqueño Javier Báez estaba en el plato con dos outs y el venezolano Willson Contreras en la intermedia.Báez bateó un roletazo sólido hacia el antesalista, el dominicano Erik González, quien hizo el tiro a la inicial para el que debió haber sido el tercer out de la entrada. Sin embargo, el tiro fue corto e hizo que el primer base, Will Craig se despegara de la almohadilla.Con Báez en el último tercio rumbo a primera base por la línea de home, detuvo su carrera para regresar al plato, Craig se apresuró para tratar de tocar a Báez mientras éste corría hacia la inicial. Pero El Mago tenía otros planes, ya que decidió detenerse y correr de nueva cuenta a home.Craig lo persiguió, aunque lo ideal habría sido pisar la almohadilla de la primera base y registrar el out, ya que no había otra forma de terminar el inning, pero mientras Báez seguía corriendo en dirección opuesta, el primera base decidió ir tras él.Mientras tanto, Contreras ya iba en dirección al plato, se detuvo apenas unos segundos en tercera, pero luego Craig se percató de la intención del venezolano de anotar y le hizo un tiro suave al catcher de Pittsburgh, el puertorriqueño Michael Pérez.El tiro llego tarde y Contreras se barrió para anotar la carrera, mientras el umpire cantaba un 'safe' con su movimiento de brazos a la par, ahí Javier Báez corrió hacia la inicial y el tiro de Pérez al segunda base Adam Frazier fue desviado, permitiendo que Báez terminara en la segunda base tras el error. El siguiente bateador, Ian Happ, conectó un sencillo al jardín central, Báez anotó y los Cubs se fueron arriba en la pizarra 3-0.