Jeans con… te harán ver más elegante y cómoda



Jeans y camisa blanca





Chamarra de piel









Olanes









Chaleco oversize y mom jeans





Suéter y mules





Blazer a cuadros





Sudadera





Top tejido





Blusas cruzadas





Gabardina



Las prendas con esencia más casual son cada vez más populares; aprovechamos el tiempo que tenemos en casa para sentirnos cómodas, pero algunas veces extrañamos esa elegancia que nos caracteriza, sobre todo cuando vamos a la oficina o tenemos una cita.No tienes que comprometer tu estilo ante la comodidad, es por eso que hoy te dejamos estosEste look es simple, minimalista y sumamente elegante. Es un atemporal que debes intentar. La camisa blanca es ideal para elevar la formalidad de cualquier par de jeans, aun estando rotos. Suma accesorios sencillos como diademas o aretes en oro, un par de tacones, flats o tenis.Además de darle un toque bastante sexy a tu look, esta prenda es otro básico que no pasa de moda. Lleva con jeans rectos sin dobladillo y suma un par de pumps en color nude para estilizar tus piernas.Siéntete elegante, cómoda y fresca con cualquier blusa con olanes. No olvides que la textura y el volumen son clave, por eso lleva una blusa tipo camisa para hacerla más formal con cualquier tipo de jeans. Para un look más moderno, los jeans rotos son un must.Los chalecos oversize se han convertido en una prenda esencial en cualquier clóset. Llévalos con jeans anchos para un estilo aesthetic pero cool y elegante. Los tonos nude y negro son los favoritos para verte más elegante.Los mules le darán a tu outfit una esencia más moderna y formal que las simples flats. Lleva con un suéter de cuello de tortuga en color neutro y contrasta con algún accesorio en tonos intensos su eres amante del color, o nude si prefieres algo más discreto.La prenda clave para cuando buscas verte más elegante de forma rápida y sencilla. Simplemente lleva con una playera en color negro, agrega un cinturón, tacones, botines o tenis. El blazer hará la diferencia.Así es, aún la sudadera más fachosa puede ser elegante si la combinas con las prendas adecuadas. Lleva jeans con cortes modernos como baggy o rectos y agrega un par de botines negros o mules.Además de ser una prenda que puedes llevar en distintas temporadas, este top lo puedes combinar de mil formas. Agrega una camisa debajo, playera o bllusa en color neutro. Lleva con jeans ajustados si llevas una prenda suelta, y con jeans más sueltos si llevas una blusa ajustada.Además de ser un look bastante sencillo, le dará más estilo a tu look. Puedes llevar blusas coloridas o en color negro para dar más formalidad. Si buscas algo más sexy y revelador, no olvides un escote más pronunciado.No importa el color, las gabardinas son sin duda una de las prendas clave para transformar tus jeans de casuales a formales. Aprovecha y contrasta tu look con una blusa negra y jeans claros. Te encantará este look.